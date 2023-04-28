2021'de Ziya Güvenkaya'dan boşanan Esra Oflaz'ın Londra'da 'ev'lendiğini öğrendim. Üstelik Esra Hanım, Londra'da evlenebilmek için tam 4 milyon Sterlin, Türkçesiyle yaklaşık 97 milyon TL harcamış. Uzun yıllar iş dünyasında olan Esra Hanım bu ev işlerini çok iyi biliyor. MTV Türkiye'nin yayın haklarını 2011'de 100 milyon Euro'ya satan Esra Hanım, senesine Bodrum Cennet Koyu'ndaki, ünlü siteden 4 milyon Euro'ya villa almıştı.









10 yıl boyunca bütün yazını geçirdiği villasını geçen yıl 6.5 milyon Euro'ya sattı. Demek ki Esra Hanım, o parayı harcamamış ve yine mülke yatırmak istemiş. Bu arada Esra Hanım'ın, Londra'nın en gözde semtinde, Hyde Park'a bakan evinde, çok ünlü bir Türk komşusunun olduğunu öğrendim. Rahmi Koç'un da aynı binada bir dairesi varmış. Son bir bilgi; Esra Hanım, evi yatırım için değil oturmak için almış. Çünkü 2020'de kızı Almira'nın eğitimi için yerleştiği Londra'da kirada oturuyordu.



BİR YIL DOLMADAN BOŞANIYORLAR

10 yıl aşk yaşadığı Ali Ağaoğlu'ndan 2015'te ayrılan Petek Ertüre, yıllar süren aşk orucunu, Ağustos 2020'de iş insanı Serdar Oal ile bozmuştu. Ertüre ile Oal, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini, 27 Ağustos'ta da Bodrum'da küçük bir düğünle resmiyete dökmüşlerdi. Evliliklerinde daha bir yılı doldurmayan Petek Ertüre ile Serdar Oal'ın ayrıldığını öğrendim.







Evlerini ayıran çift, anlaşmalı olarak boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş bile. Birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayan çift, şimdi boşanmak için mahkemeden gün bekliyormuş. Ne diyelim; her ikisi için de hayırlısı olsun.



SİNEMA ÜZERİNE SIRA DIŞI BİR SERGİ

Sanat yolunda emin adımlarla ilerleyen ve uluslararası başarılarıyla da adından söz ettiren sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, 13. kez küratör olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 11 Mayıs'ta Akbank Sanat'ta açılacak olan 'Prizma Expanded:







Algının Poetikası' başlıklı sergi, Türkiye sinemasının üç farklı jenerasyonundan öne çıkan üç yönetmen ve üç film profesyonelinin çalışmalarından oluşuyor. Bu sıra dışı sergi, Lara Kamhi'nin 'Genişletilmiş Sinema' kavramını irdelemek için kurduğu bağımsız sanat inisiyatifi Prizma'nın ilk projesi olma özelliğini de taşıyor.



ÇOCUKLARI MUTLU ETTİLER

Make-A-Wish® Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği), zorlu hastalıklarla mücadele eden dilek çocukları için balo düzenledi. Make- A-Wish® Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Miriam Dinç, Make-A-Wish® Türkiye CEO'su







Pelin Kabalak ve Buket Oğuz'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen baloda çocukları birçok sürpriz karşıladı. Çocukların favorisi lezzetlerin ikram edildiği balo, sihirbaz gösterisi, cup cake atölyesi, boyama gibi etkinliklerle, çocuklara renkli anlar yaşattı.