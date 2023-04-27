Köklü bir mobilya markasının patronu Fatih Kıral'ın, çifte bayram yaşadığını öğrendim. Çünkü uzun süredir nakil için beklediği böbreğe kavuşmuş. Peki Fatih Bey, kendisini hayata bağlayan böbreği nereden bulmuş dersiniz? Şirketinde çalışan bir işçisinden...







Başta eşi Figen Hanım ile oğulları Onur ve Oğuz Bey olmak üzere aile bireylerinin böbreği uymayınca Fatih Bey'in imdadına, Kadir adlı çalışanı yetişmiş. Nakil ameliyatı arife günü yapılmış ve çok başarılı geçmiş.







Çalışanı taburcu olurken Fatih Bey, kontrol amaçlı bir süre daha hastanede kalacakmış. Bunu öğrenince ünlü iş insanı Hayri Yazıcı aklıma geldi. Hayri Bey de 2014'te, bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu. O zaman Hayri Bey'in, böbreğini veren çalışanına ev hediye ettiği konuşulmuştu. Bakalım Kıral, hiçbir karşılık beklemeden böbreğini veren Kadir Bey'e nasıl bir jest yapacak.



DÜĞÜN YOK NİKAH VAR!

Deneyimli oyuncu Selim Bayraktar'ın 47 yaşında damat olmaya hazırlandığını ekim ayında yazmıştım. Bayraktar ile beş yıldır flört ettiği, kendisi gibi oyuncu olan 38 yaşındaki Emel Karaköse, yaz başında Göcek'te görkemli bir düğün yapmayı planlıyordu.







Ancak Hataylı müstakbel gelin Emel Karaköse, depremde yakınlarını kaybettiği için şimdilik aile arasında bir nikah ile evlenmeyi uygun bulmuşlar. Büyük gün 1 Mayıs... Antalya'da minik bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirecek olan çift, eylül başında da düğün yapacak. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



BODRUM'A TATİLE GELECEK

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, bir Türk mayo markası için Mert Alaş'ın objektifinin karşısına geçti. Shayk, Milano'da yapılan çekimlerde, yakın arkadaşı olan ve birçok kez çalıştığı Alaş'a, Türk markasının mayosuyla iddialı pozlar vermiş.







Mayolar, Shayk'ın o iddialı fotoğraflarıyla dünyaya tanıtılacak. Bu arada birçok kez Türkiye'ye tatile gelen ve bir keresinde de Alaş ile Antalya'da tatil yapan ünlü top modelin, bu yaz Bodrum'da tatil yapacağını öğrendim. Irina Shayk'a bu tatilde yine Mert Alaş eşlik edecekmiş.



DOĞUM GÜNÜNE ÇOK AZ KİŞİ DAVETLİ

Tam bir hayvan dostu olan ve sokak hayvanları için maddi-manevi desteğini esirgemeyen Derin Mermerci, yarın 42. yaşını dolduracak. Ekimde ilişkilerinin dördüncü yılını kutladığı Murat Aslan'ın, Derin Hanım için Boğaz'daki bir mekanda doğum günü partisi vereceğini öğrendim.







Aile arasında bir kutlama olacakmış. Murat Bey kutlamaya, sadece Derin Hanım'ın ailesi ve yakın dostlarını davet etmiş. Ancak Derin Hanım'ın seveni çok olduğu için kutlamaya katılan 50 kişiden az olmayacaktır. Ben de Derin Hanım'ı kutluyorum; sağlıklı-mutlu nice yaşları olsun.