Son olarak atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde başrolde yer alan Yağmur Tanrısevsin'in oyunculuk eğitimi alacağını öğrendim. Birçok dizide ve filmde başrol oynayan oyuncu, buna rağmen Londra'ya gidip oyunculuk eğitimi alacak. Londra'da iki ay sürecek bir oyunculuk atölyesine katılacak olan Tanrısevsin, mesleğinde kendisini biraz daha yetiştirmek istemiş. "Ben oldum" deyip yan gelip yatmaması ve mesleğine yatırım yapması takdire şayan.







Bu arada Tanrısevsin'in bugünlerde İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri olduğunu öğrendim. Çünkü başrolünde oynadığı Kalp Yarası son iki haftadır İspanya sosyal medyasında TT oluyormuş. atv'nin İspanya'ya ihraç ettiği dizi, orada hem çok izleniyor hem de yayınlandığı günler ülkenin sosyal medyasında en çok paylaşılan konulardan oluyormuş. Tabii bunda, dizinin yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in rolü büyük.







PERŞEMBE AÇILIYOR

Sanat tutkunlarına müjde! Eczacıbaşı Ailesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı ilk modern sanat müzemiz İstanbul Modern, eski adresindeki yeni binasında açılıyor. Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Botín gibi dünyadaki pek çok müzeyi tasarlayan Pritzker ödüllü dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano imzasını taşıyan yeni binası bu perşembe ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yeni yerinde, dünyada ses getiren sergileri İstanbullularla buluşturmaya devam edecek olan müzenin yönetim kurulu başkanı Oya Eczacıbaşı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle resmi açılış törenini ileri bir tarihte yapmaya karar vermiş.







HIZLI AŞIKLAR NİŞANLANDI

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un avukat ve film yapımcısı küçük kızı Dila Bulut, iki yıldır flört ettiği Batuhan Derya'dan 7 Nisan'daki yaşgününde evlilik teklifi almıştı. İlişkilerini resmiyete dökmek için arayı açmak istemeyen aşıklar, tekliften 23 gün sonra nişan yüzüklerini taktı. Önceki gün aile arasında gerçekleşen törenle nişanlanan çift, düğün tarihini ise belirlememiş. Fakat 'hızlı' aşıkların çok geçmeden bu yaz evleneceklerini düşünüyorum.







İKİZİNİN DE KIZI OLACAK

Sosyeteden Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'a ikinci torun geliyor. Hasman ile Onursal'ın, 2016'da İtalyan şef Tomasso Salvatori ile evlenen kızları Merve'nin ardından, ikizi Mina da Mart 2020'de, Londra'da tanıştığı, kendisi gibi mimar olan Yunan Statihis Eleftrahidis ile evlenmişti. Merve ve Tomasso sayesinde Nisan 2021'de ilk torunları Olimpia'yı kucaklarına alan Güliz Hanım ve Nurettin Bey, yakında ikinci torun sevinci yaşayacak. Kızları Mina Eleftrahidis, 7 aylık hamileymiş. Haziranda doğum yapacak olan Mina'nın da, ikizi gibi bir kızı olacakmış. Umarım sağlıkla kurtulurlar.