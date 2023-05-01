5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı bir türlü bekarlığa veda edemedi! 1 Nisan'da Miami'de bekarlığa veda partisi düzenleyen ve üç-beş arkadaşıyla plajda partileyen Şeyma, cuma akşamı da İstanbul'da bekarlığa veda etti. Ama bu kez daha çok arkadaşı vardı. Çok dediysem; modacısı, kuaförü, müstakbel eniştemiz Meedo, onun arkadaşları derken 30 kişiden fazla değillerdi. Şeyma'nın düğününe sadece 15 davetlinin katılacağını yazmıştım ya, onu düşününce 30 kişilik bu parti bana çok kalabalık geldi!







Neyse partiye dönecek olursak; Meedo, bu parti için Zincirlikuyu'da lüks bir rezidansta bir mekanı kapatmış ve mekan 90'lar temasında tepeden tırnağa dekore edilmiş. Parti gece yarısında sona ermiş ama Şeyma'nın bekarlığa veda etmesi için bu da yetmemiş. Oradan hep birlikte Beyoğlu'na bir mekana gidip bir parti daha yapmışlar. Yarın Marakeş'e gidecek olan Şeyma, 5 Mayıs'ta da bekarlığına son noktayı koyacak.







Şeyma, İstanbul'daki partide, Elisabeth Mas, Sibil Çetinkaya, Laura Margarita, Yasemin Taciroğlu-Ahmet Uras, Sima Tarkan, Melisa Gizem, Sercan Yaşar gibi arkadaşları ile bir kez daha bekarlığa veda etti.



YENİ YAŞA EĞLENCELİ PARTİ

Derin Mermerci, Boğaz'daki bir mekanda yeni yaşını kutladı. 42. yaşını dolduran Derin Hanım'ın, hayat arkadaşı Murat Aslan ile verdiği partiye az kişi davetliydi. Partide Derin Hanım'ın Cem Aydın'dan ikizleri, annesi Ender Mermerci, eniştesi Can Ekşioğlu, yeğenleri Mehmet ve Sinan Ekşioğlu ile dostları vardı.







Kanser atlatan büyük ablası Tansa Ekşioğlu ile ABD'de yaşayan küçük ablası Yosun Reza yoktu. Partiye, Mermerci'nin, yeğeni Sinan Ekşioğlu ile yaptığı dans damga vurdu. Ender Mermerci'nin "İyi ki seni doğurmuşum" diyerek yaptığı konuşma da alkış aldı.