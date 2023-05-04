Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! Şeyma, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da resmen evlendi. Şeyma ile Meedo'nun nikahı, ünlü avukat Altın Mimir'in evinde kıyıldı.







Mimir'in, Şeyma'nın şahitliğini de yaptığı nikahta, Şeyma'nın kızı, annesi, babası ve erkek kardeşi vardı ama kız kardeşi yoktu. Aile dışında çok yakın birkaç dostlarının da katıldığı nikah sonrası Şeyma'nın evlilik cüzdanını alıp "Hak ettim ya..." demesi ilginçti.







Şimdi gelelim asıl ilginçliklere... Nikah öncesi Mısırlı eniştemiz Meedo, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalatmış. Şeyma, sözleşmeye önce mırın kırın etse de Meedo'yu çok sevdiği ve onunla evlenebilmek için imzalamış.







Diğer ilginçlik ise; meğer biz gelin vermemişiz damat almışız! ABD-Miami'de yaşayan Mısırlı eniştemiz, resmi nikahı niye Türkiye'de kıydırdı şaşırdım doğrusu. Acaba Türk vatandaşı mı olmak istiyor? Yasalarımıza göre Meedo, Şeyma ile üç yıl evli kalırsa Türk vatandaşı olabilecek. Nikah sonra düğün için Marakeş'e uçan Şeyma ile Meedo bir yastıkta kocar inşallah.



VE FEDON DENİZE DÜŞTÜ!

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan ünlü şarkıcı Fedon, önceki gün deniz sezonunu açtı. Yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Bodrum'da klasikleşen sezon açılışını yapan taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon, o anları sosyal medya hesabından "Vee Fedon denize düştü" notuyla paylaştı.







Her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşan 77 yaşındaki şarkıcının bu videoları büyük ilgi görüyor. Deniz sezonunu açan Fedon, devamında eğlence sezonunu da başlattı ve sanatçı, oyuncu, influencer dostlarının katıldığı yemekte mini bir konser verdi.



KORTTA MAÇ DEĞİL DEFİLE İZLEDİLER

Sosyete ve sanat dünyasından moda tutkunu ünlü isimler, önceki gün bir otelin tenis kortunda buluştu. Ama amaçları maç değil defile izlemekti. Ünlü Türk kadın moda markası adL'nin, tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa ile birlikte hazırladığı ilkbahar/yaz koleksiyonunun tanıtımı, tenis kortundaki defileyle yapıldı.







Tenis kortunu podyuma çeviren mankenler, 70'li yıllara gönderme yapan rengarenk koleksiyonu ünlü konukların beğenisine sundu. Defilede, hem tasarımlar hem de bir şov niteliğindeki koreografi büyük alkış aldı.