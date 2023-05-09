Beş yıldır flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da Boğaz'da lüks bir otelde evlenecek olan Eda Ece'nin, düğününü kendisinin yapacağını öğrendim! Düğünü erkek tarafı yapar ama Eda Ece niye bu işe soyundu diye merak edip araştırdım.







Güzel oyuncu, dillere destan bir düğün istiyormuş ve müstakbel damada demiş ki; "Düğünü ben yapayım, bütün masrafları ben karşılayayım. Sen yaparsan beni kısıtlayabilirsin, istediğim şeyler olmazsa da üzülürüm, üzülünce de seni üzerim." Buğrahan Tuncer, "Tamam, karışmıyorum" demiş ama bu durum bir gerginlik yaratmış.







Bunun altında ezilmek istemeyenTuncer, Ece'ye düğün hediyesi olarak, Bodrum'dan 30 milyon liraya villa almış da gerginlik sona ermiş. Eda Ece, nasıl bir düğün hazırlıyor ve kaç para harcayacak bilmiyorum ama bence damat bu işten zararlı çıkmış! Düğünü yapsaydı, herhalde 30 milyon liradan daha az para harcardı! Neyse inşallah gönüllerine göre bir düğün olur ve bir ömür mutlu olurlar.



LONDRA'DA KEP ATTI

Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini, İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, "Çocuk da yaparım kariyer de" demiş, üç çocuğunun ardından Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansa başlamıştı.







Geçen cumartesi günü Londra'da mezuniyet töreni vardı. "İçim, hem kıpır kıpır hem biraz buruk. Gururlu, heyecanlı ve mutluyum" diyen Pınar Sabancı, törenin ardından kep attı. Arnavutköy'de kiraladığı dairede danışanlarına hizmet vermeye hazırlanan Pınar Hanım, bundan sonra da doktora yapmak istediğini söyledi; helal olsun.



NİŞAN TAMAM SIRA DÜĞÜNDE

Ülkemizin köklü bir mücevher markasının üçüncü kuşak temsilcisi ve CEO'su olan Atasay Kamer, bir yıldır flört ettiği, babası İtalyan annesi Türk olan heykeltıraş Chiara de Rocchi ile evlilik yolunda ilk adımı attı.







Şubatta tatil için gittikleri Courchevel'de helikopter kiralayıp Alpler'in üzerinde uçarken, hatırı sayılır bir tek taş yüzükle Rocchi'ye evlenme teklif eden Kamer, cuma günü de İstanbul'da Rocchi'nin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Bir mekanda aile dostlarının katıldığı küçük bir kutlama yapan çift, arayı çok açmadan bu yaz nikah masasına oturacak. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



ÇEVRECİ SERGİ

Geçen hafta İstanbul'da, iklim krizi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratmak için bir sergi açıldı. Bir banka ve bir sanat platformu iş birliğiyle hayata geçirilen sürdürülebilirlik odaklı "Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" adlı serginin açılışı için bir davet düzenlendi.







Bankanın genel müdürü Ömür Tan ve Nazlı Keçili ev sahipliğindeki açılış daveti, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlüleri bir araya getirdi. Türk çağdaş sanatçıların atık malzemelerden ürettiği eserleri siz de görebilirsiniz.