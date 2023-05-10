Gençken sosyetenin en hızlı playboy'larından olan İzzet Antebi, Ekim 2021'de 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan boşandıktan yedi ay sonra sahalara dönüp oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Öğrendim ki, tam bir yıl önce başlayan ve herkesin parmakla gösterdiği bu büyük aşka nazar değmiş! Antebi ile ilişkilerinin daha başında ailesiyle tanıştırdığı, hatta kızı Mila'nın ekim ayındaki bat mitzvah törenine birlikte ev sahipliği yaptığı Türkay ayrılmış.







Antebi, sosyal medyada Türkay'ın fotoğraflarına yaptığı "Haksız rekabet oluyor ama bu güzellik...", "Dünya güzelim" gibi iltifat dolu yorumları da silmiş. Ancak takibi bırakmamış. Türkay ise Antebi ile sosyal medyada da bağını koparmış. Bu arada ex aşıkların son paylaşımlarına bir göz attım; birbirlerine gönderme yapan imalı sözlerden geçilmiyor maşallah. Bir sosyete-sanatçı aşkı daha mı mazi oldu yoksa öpüşüp barışacaklar mı, bekleyip göreceğiz.



KAAN BABASININ TARAFINI SEÇMİŞ!

İş insanı Nezih Barut'un fanatik Fenerli kızı Alpin Hanım ile GS eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın fanatik Galatasaraylı oğlu Hikmet Bey, 2014'te evlenmiş, mutlu evliliklerini de iki oğullarıyla perçinlemişlerdi. İkisi de fanatik olduğu için oğullarının hangi takımı tutacağı merak ediliyordu.







7 yaşındaki Kaan, GS-Başakşehir maçında, GS formasını giyip Icardi'nin elini tutarak sahaya çıkınca öğrendik ki, Hikmet Bey evde 2-1 üstünlüğü sağlamış. Bu arada Alpin Hanım'ın, oğlunu izlemek için bile olsa GS stadına gitmemesi dikkatimi çekti. Kaan'ı babasına kaptıran Alpin Hanım, 3 yaşındaki oğlu Kerim'i Fenerli yapabilecek mi...



ÖZEL MEKANA GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Dünyanın en özel yerlerinden biri olan İstanbul Boğaz'ı, bu güzelliğe yaraşır çok özel mekanlara da ev sahipliği yapıyor. İşte o mekanlara bir yenisi daha eklendi. Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul bünyesinde SAX İstanbul adlı bir mekan açıldı ki, bence kısa sürede şehrin en gözde adreslerinden biri olacak.







Çünkü Boğaz'a tepeden bakan mekan, Boğaz'ın bütün güzelliğini gözler önüne seriyor. Yeni nesil restoran, lounge, canlı müzik ve DJ performanslarını bir arada sunan mekanın açılışı için görkemli bir davet düzenlendi. Açılış daveti, iş, cemiye ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.