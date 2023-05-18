İşadamı Serdar Turan'ın, kendisinden yedi yaş büyük sevgilisi oyuncu Tuba Ünsal'a yaptığı jestler hız kesmeden devam ediyor. Sevgilisini daha yeni Tayland ve Bali'de bir ay süren (2 Mayıs'ta döndüler) tatile götüren Serdar Bey'in şimdi de onun bir hayalini gerçekleştirdiğini öğrendim.







Serdar Bey, önceki gün, Ünsal'ı, çok büyük hayranı olduğu efsanevi müzik grubu Depeche Mode ile buluşturmuş! Ünsal'ı, elektronik müziğin yaşayan efsanesi olan İngiliz grup Depeche Mode'un Amsterdam'daki konserine götürmüş.







Hem de sahneyi en önden gören ve 2 bin Euro'ya satılan biletlerden alıp Ünsal'ın Depeche Mode'u çok yakından izlemesini sağlamış. Böylece Tuba Ünsal'ın 90'lı yıllardan beri süren Depeche Mode konseri hayali de sevgilisi Serdar Turan sayesinde gerçekleşmiş. Bakalım Serdar Turan, Tuba Ünsal'a daha ne jestler yapacak...



BU YIL DA YOKLAR!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu ve gelini Adnan-Begüm Şen, dokuz yıl önce (19 Mayıs 2014) oğulları Alp Şen'i 17 yaşında talihsiz bir kaza sonucu kaybetmişlerdi.







Haziran 2016'da Los Angeles'a yerleşen çift, 2020'de seyahat yasakları nedeniyle oğullarının 6'ncı ölüm yıl dönümündeki anma törenine katılamamıştı. Ancak sonrasında ne olduysa 7'nci ve 8'inciye de gelmediler. Eğer yanlış öğrenmediysem yarınki 9'uncu ölüm yıl dönümünde de olmayacaklarmış. Mezarı başında amcası Metin Şen ve halası Suzan Şen'in katılacağı törenle anılacak olan Alp, nurlar içinde uyusun.



BOĞAZ'DA İDDİALI BİR JAPON!

Turizm ve sinema sektöründeki yatırımlarıyla adından söz ettiren işadamı Muzaffer Yıldırım, şimdi de otellerinde çok iddialı restoranlar hizmete açıyor. Özellikle Bebek'teki otelinin 3. katında açılan Japon restoranı herkesin dilinde.







Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya partnerliği ile konsepti tasarlanan Japon restoranı, sadece 24 kişilik. İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Japon mutfağından lezzetleri ve Nagaya Şef'in özel reçetelerini omakase olarak sunan restoranda şimdiden bekleme listesi oluşmuş. Japon mutfağını sevenlerin bilgisine...



ÇOK AMAÇLI DAVET!

Cemiyet hayatından ünlü isimler, önceki gün Uzman Bio. Çiğdem Üregen'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Kök hücre ve doku mühendisliği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Çiğdem Hanım'ın davetinde, önce birlikte gerçekleştirmeyi planladıkları sosyal sorumluluk projeleri üzerine sohbet ettiler.







Sonra Çiğdem Hanım'ın eşi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen'in doğum gününü kutladılar. Davetin sonunda da Çiğdem Hanım, gebelik anılarını ve evrelerini anlattığı 'En Gebeli Yollar' kitabını dostları için imzaladı.