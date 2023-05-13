Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi olan sosyetenin ünlü isimlerinden Işıl Reçber yasta! 7 yıldır gözü gibi baktığı minik köpeği Dolly'yi Beykoz'daki bir veteriner kliniğine tıraş ettirmek için bırakan Işıl Reçber'e, birkaç saat sonra Dolly'nin cansız bedenini vermişler.







Bunu duyunca Işıl Hanım'ı aradım. Halen şokta olan ve ağlayan Işıl Hanım, hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. "Klinik çalışanları, Dolly'nin ölümüyle ilgili bana birçok yalan söyledi. Benim prensesim ihmalden, dikkatsizlikten öldü" derken ağlamaya devam ediyordu. "Bu mesleği, bu canları gerçekten sevenler yapsın, onları para makinesi gibi görenler değil" diyen Işıl Hanım çok haklı.







"Dolly'im gibi diğer canlarımız bunu yaşamasın diye avukatımla ne gerekiyorsa yapacağız, suçlular cezasını çekene kadar peşini bırakmayacağım" diyen Reçber, umarım amacına ulaşır da bir nebze olsun teselli bulur.



HAYAL ETMEDİ AMA OLDU!

Yiyecek-içecek sektöründe 'mekan yaratıcısı' olarak bilinen Gamze Cizreli bugünlerde çok mutlu. Çünkü 2007 yılında Ankara'da zemin katta açtığı kafe ile başlayan yolculuğu, borsaya kadar uzandı. Gamze Hanım'ım kafe-restoran zinciri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 1.87 milyon yatırımcıdan talep geldiğini söyleyen Gamze Hanım, hem çok mutlu hem de çok gururluydu.







"Başlarken bu hayalle yola çıkmamıştım ama geldiğimiz nokta son derece gurur verici" diyen Gamze Hanım, bir de mesaj verdi: "Sevdiğiniz işi tutkuyla yapıyorsanız, mutlaka karşılığını alıyorsunuz." Tam bir girişimcilik hikayesi yazan Gamze Cizreli'ye kocaman alkış.



YENİ MENÜYE HERKES BAYILDI

Türk Hava Yolları (THY), birçok alanda olduğu gibi ikramlarıyla da dünyada takdir görür. THY, ikram menüsünü yeniledi, artık yemekleriyle adından daha da çok söz ettirecek. Önceki gün Ortaköy'de THY'nin yeni menüsünün tanıtım daveti vardı.







THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın ev sahipliğindeki davette, THY'nin yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında ikram edeceği yeni menüsünü test ettik.







Yerel ürünlerin kullanıldığı, mezelerden mantıya, Adana kebaptan ızgara balığa kadar uzanan menüye hepimiz bayıldık. Vallahi, sadece THY'nin bu yemeklerini yemek için hiçbir yere gitmesi gerekmediği halde uçağa binenleri duyarsam şaşırmam!



AŞK KAZANDI

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk (45) mutluluğu, fotoğraf sanatçıları Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren Gerede Erkaya'da (23) bulmuştu.







Herkes aralarında 22 yaş fark olduğu için ilişkilerinin çok uzun soluklu olmayacağını düşünüyordu ama çok yanıldılar. Daren'in, anne ve babasının da onay verdiği bu sıra dışı aşkı gayet mutlu mesut devam ediyor. Önceki gün el ele, göz göze bir davete katılan aşıklar, önümüzdeki ay ilişkilerinin 2. yılını kutlayacak. Yani herkes yanıldı, aşk kazandı!



BAŞKASI OLMA KENDİN OL!

Estetik yaptırmak, kadınlar için artık kuaföre gidip fön çektirmek kadar sıradan hale geldi. Hep söylüyorum; önemli olan yaşından iyi görünmek değil, yaşının iyisi olmaktır. Ancak her geçen gün birbirine benzer yüzler görmeye başladık. Bunun son örneği ise Songül Karlı...







Artık yüzüne ne yaptırdıysa eski halinden eser kalmamış; Hadise'ye benzeten de var, "Petek Dinçöz gibi olmuş" diyen de... Kendinden bu denli uzaklaşması bir yana, benzediği kişilerin de aynı camiadan olmasında hiç mi sakınca görmüyor acaba? Ayrıca birilerine benzemek ünlü bir şarkıcı için kötü bir imaj değil mi? Şarkıdaki gibi "Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin..."



BU SEFER OLMAMIŞ!

MODADA cesur davrananlar takdir görse de bazen sonuç fiyasko olabiliyor. Genç oyuncu Bestemsu Özdemir de giyinirken cesur davrananlardan. Hareketli ve farklı görünümler tercih eden ve çoğu zaman beğenilen güzel oyuncu bu kez şaşırttı.







Özdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette, fisto kumaş, püskül detaylı bir bluzetek takım giymiş. Fisto kumaş ve modelden dolayı bu takım, daha sıcak havalarda görmek isteyebileceğimiz bir ikili. Ayrıca püskül maalesef fistonun feminen duruşuna pek uymamış. Üstündeki ip detaylı ceket ise gözü fazlasıyla yoruyor. Cesur giyineyim derken rüküş olmak diye ben buna derim.



TREND RADARI

Yelek takımlar popülerliklerini devam ettirse de görünüm değiştirdi. Bu ilkbahar-yaz yelek takımlarda yelek boyutları kısalıyor, pantolon belleri ise düşüyor.









Artık aksesuvar tercihlerinde estetik anlayışı, göze güzel görünmesiyle sınırlı değil, modeller detaylarıyla ayrışmaya ve öne çıkmaya, daha sanatsal görünümler kazanmaya başlıyor.



