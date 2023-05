Sosyetenin ünlü çiftlerinden Şirin- Neşet Yalçın'ın mutluluktan ayakları yere basmıyor. Çünkü önümüzdeki ay liseden mezun olacak kızları Ayşe Yalçın, hem ABD'nin hem de İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden kabul almış. Nişantaşı'nda rastladığım Şirin Yalçın'ın, kızının New York'taki Columbia Üniversitesi'nden ve Londra'daki London School of Economics'ten kabul aldığını söylerken yüzündeki mutluluğu ve gururu görmeliydiniz.









Boşuna değil, bu üniversitelere dünyanın dört yanından en başarılı öğrenciler başvuruyor ve onların içinden de en iyileri girebiliyor. Bu arada Şirin Yalçın'ın kardeşi Elif Dürüst de yeğeni Ayşe'nin başarısını bir paylaşımla kutladı. Kızı Yasemin Germiyanlıgil ve ablası Şirin Yalçın'ı da etiketleyerek "Bir ailenin bütün kadınları mı başarılı olur" yazması ise dikkat çekiciydi. Annesinin "Sanırım Londra'daki üniversiteyi seçecek" dediği Ayşe'ye başarılar.



ELİF DÜRÜST HAKSIZ DEĞİL!

Şirin Yalçın, ünlü bir ev dekorasyon ürünleri markasının ortağı, Elif Dürüst, sosyal medyada başarılı bir sanat programı yapıyor ve Yasemin Germiyanlıgil de geçen yıl New York Üniversitesi'nden mezun oldu ve şimdi kendi markası var.







"Bir ailenin bütün kadınları mı başarılı olur" diyen Elif Hanım haksız değil...



EN SEVDİĞİ YERDE BALAYI YAPIYOR

Benim gibi herkesin son dakikaya kadar 'Acaba mı?' dediği Şeyma Subaşı- Mohammed Alsaloussi izdivacı gerçekleşti. İstanbul'da nikah defterine imza atan çift, Marakeş'te de iki gün iki gece süren dillere destan bir düğün yaptı.







Jestleri ile Şeyma'nın ayaklarını yerden kesen Mısırlı enişte, balayı için eşini en sevdiği yer olan İbiza'ya götürdü. Hoş, halen çoğu kişi İbiza'dan mutluluk kareleri paylaşan çiftin evliliğinin çok uzun soluklu olmayacağını düşünüyor.







Umarım Şeyma'nın, evlilik sözleşmesine imza atacak kadar çok sevdiği Meedo ile evliliği ömür boyu sürer.



YILDIZLI ŞEF ZİYAFET ÇEKTİ!

Milano'daki kendi adını taşıyan restoranına bayıldığım iki Michelin yıldızlı şef Yoji Tokusyoshi, iki akşamlığına İstanbul'a geldi. Global başarıları ile adından söz ettiren Aycan Akdağ'ın sahibi olduğu restoranın







Etiler şubesinde, İstanbullu lezzet tutkunları ile buluşturduğu Tokusyoshi, herkese parmaklarını yedirtmiş. Dünya çapında şefleri ağırlamaya devam edeceklerini söyleyen Akdağ, bakalım İstanbulluları hangi şeflerle buluşturacak.



BOĞAZ'DA AİLE SAADETİ

Sosyetenin ünlü ismi Bettina Machler, Cem Hakko ile evliliğinden olan çocukları Pia Hakko Yeşil, Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile önceki gün tam bir aile saadeti yaşıyordu. Çocuklarını ve gelinini alıp Bebek'e gelen Bettina Hanım, onlarla sahilde bir süre yürüdü.







Yürüyüş yaparken öyle keyifliydiler ki, kahkahalar havada uçuşuyordu. Bettina Hanım, yürüyüş sonrası çocukları ve gelinini kafeye götürdü, orada da kahve içip sohbete devam ettiler. Allah saadetlerini bozmasın.