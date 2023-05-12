Yürüyerek girdiği Taksim'deki özel hastaneden ölüm döşeğinde çıkıp başka bir hastanede şifa bulan iş adamı Hayri Yazıcı, 21 ay sonra ayağa kalkabilmişti. Kızı Bahar Yazıcı, "Bizim gibi başkaları da zarar görmesin" diyerek babasına bunları yaşatan hastaneye dava açmıştı. Bahar Hanım'dan davanın, 23 Haziran'daki duruşmada karara bağlanacağını öğrendim.







Bahar Hanım'dan bir bilgi daha aldım; babası Hayri Yazıcı, Bodrum defterini kapatmış! Otelci olan Hayri Bey'in Bodrum'da iki oteli vardı, birini 2020'de satmıştı. Torba'daki ikinci otelini de satmış. Hayri Bey artık bütün enerjisini, ilk göz ağrıları olan Uludağ'daki otellerine harcıyormuş. Bahar Hanım, "Babam ölümden döndü ve şimdi konfor alanından dışarı çıkmak istemiyor. O yüzden Bodrum'daki otelini sattı, şimdi memleketi Bursa'da yaşıyor ve otelleriyle ilgilenmek için her gün Uludağ'a gidip geliyor" dedi.



NY'DE NİKAH URLA'DA DÜĞÜN

Geçen yaz flört etmeye başlayan Uzman Psikolog Zeynep Selvili ile Gaziantep Basketbol'un ünlü oyuncusu Birkan Batuk, gelin-güvey oluyor. Şubatta sevgilisinin 33. doğum gününde evlilik teklifi alan Selvili, 4 Haziran'da New York'ta gelin olacak.







Temmuzda da Urla'da dostlarının katılacağı bir düğün daveti verecekler. Yakın dostları Rachel Araz ile İdil Fırat, önceki gün ikinci kez evlenecek olan müstakbel gelin için küçük bir bekarlığa veda partisi düzenledi. Hazırlattıkları pastanın üzerinde, "Bekarlığa veda edebilirsin ama bize asla" yazıyordu.



SOYUT KARNAVAL'INI LONDRA'YA TAŞIDI

Ülkemizin fahri elçisi gibi çalışan TV programcısı, yayıncı ve organizatör Ömer Karacan, Londra'da sergi açtı. Yıllar önce gittiği Rio Karnavalı'nda amatör fotoğraf makinesi ve cep telefonu ile çektiği rengarenk kareleri arkadaşları çok beğenince, Karacan da bu fotoğrafları 'Abstract Carnaval' (Soyut Karnaval) adıyla İstanbul'da sergilemişti.







Karacan, işte o sergiyi, aynı isimle şimdi de Londra'da ünlü bir sanat galerisinde açtı. Ama sergide, İstanbul'da sergilenenlerin dışında, birçok yeni fotoğraf da yer alıyor. Önceki gün Londra sosyetesinin de katıldığı bir davetle açılan sergi, çok ilgi görmüş.



GÜLERYÜZ'E SAYGI SERGİSİ

Bağımsız bir sanat platformu, usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleştirdiği 'Prestij Sergisi' serisinin ikincisinde Türkiye'nin önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz'ü sanatseverlerle buluşturuyor.







Güleryüz'ün 2013-2023 yılları arasında Paris'te ürettiği yapıtların yer aldığı, küratörlüğünü ise Güleryüz'ün oğlu Kerimcan Güleryüz'ün yaptığı sergi, önceki gün bir davetle açıldı. Sanat tutkunu isimlerin ilgi gösterdiği sergi 9 Temmuz'a kadar açık kalacak; bilginize...