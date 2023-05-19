Instagram'da 2 milyon 900 bin takipçisi olan yeni gelin Şeyma Alsaloussi, mart ayında yeni bir kazanç kapısı bulduğunu düşünüp, sosyal medyada 'ücretli abonelik' başlatmıştı. Önce 66.99 TL'ye abonelerine özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmıştı.







Geçen ay yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulan Şeyma'nın abone sayısının daha 5 bini bile bulmadığını ve artırmak için kampanya başlattığını yazmıştım.







5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininciye yurtiçi tatili ve 20 bininciye de yurtdışı tatili hediye edeceğini vadeden Şeyma önceki gün yeni bir kampanya duyurusu yapınca merak edip araştırdım. Meğer Şeyma'nın abone sayısı daha bini bile bulmamış! Abonelik bölümündeki en yüksek beğeni sadece 719; o da İstanbul'daki nikahından paylaştığı postu. Görünen o ki, Şeyma'nın özel hayatı para etmiyor!



'SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN' SERGİSİ

Yarın İstanbul'da herkesin ilgisini çekeceğine inandığım bir sergi açılıyor. Anna Laudel'in Gümüşsuyu'ndaki galerisinde açılacak olan serginin adı; 'Seni Sevmeyen Ölsün'. Küratörlüğünü M. Gülben Çapan'ın yaptığı sergi adını, Tüdanya'nın 1986'da büyük çıkış yapan şarkısından alıyor.







Ve adından da anlaşılacağı gibi konusu arabesk. Arabesk müziğinin yolculuğuna ışık tutan, günümüz toplumundaki yerini irdeleyen sergide, Anıl Can, Ardan Özmenoğlu, CANAN, Cansu Yıldıran, Haluk Çobanoğlu, Rasim Aksan, Tuğberk Selçuk ve Yasemin Özcan'ın eserleri var.



KARİYER TAMAM SIRA KİTAPTA

Üç çocuğunun ardından "Çocuk da yaparım kariyer de" diyen ve önceki hafta yüksek lisans yaptığı Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Pınar Sabancı, şimdi de yazarlığa soyundu.







Çok kitap okuyan ve sürekli takipçilerine kitap tavsiyesi veren Sabancı, ilk kitabını yazmaya hazırlanıyor. Bir yayıncıyla anlaşma imzalayan Pınar Hanım, "Kitap için ilk adımı attık, şimdi geriye bu yolculuğu tamamlamak kaldı" dedi. Pınar Hanım'ın bu işin altıdan da başarıyla kalkacağına şüphem yok.



ARZU GEOGRAPHİC SUNAR!

Sosyetenin en gözde isimlerinden Arzu Sabancı, kendine yeni bir hobi edinmiş ve kuş gözlemcisi olmuş! Boğaz'da yalıda yaşayan Arzu Hanım, martıları gözlemliyormuş. Hatta, yalısının bahçesinde yuva yapan bir martıyı yaklaşık iki aydır gözlemleyip yumurtlamasından yavrularının olmasına kadar geçen süreyi gün be gün takip etmiş.







Önceki gün o martıyı ve yavrularının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp gözlemlerini anlattı. "Hoop bir ileri bir geri. Anne 40 gün kuluçkada. Şimdi gözlemci. Baba da çalışıyor, onları besliyor" yazan Arzu Hanım, sonra da bir belgesel kanalının adını kullanarak espri yapmış.