Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi olan cemiyetin ünlü ismi Elif Gönlüm'ün şarkıcılığa soyunduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. 18 Ekim'de söz ve bestesi kendisine ait olan 'Safderun' adlı ilk şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Elif Hanım'ın şarkısı da yorumu da beğenilmişti. 'Safderun' şarkısının klibi şimdiye kadar yaklaşık 700 bin kez görüntülenen Elif Hanım, önceki gün ikinci şarkısını çıkardı.

Yine söz ve müziği kendisine ait olan 'Kırmızı mı Kara mı' adlı şarkısı tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sundu. Elif Hanım, bu şarkısına da klip hazırlatmış ve o da Youtube'da yayınlanmaya başladı. Klibi izledim ve hem şarkıyı hem de Elif Gönlüm'ü başarılı buldum. Nefes koçluğundan çay uzmanlığına, iş kadınlığından oyunculuğa kadar birçok vasfı olan Elif Hanım, en keyif aldığı iş olduğunu söylediği şarkıcılıkta yoluna devam etmeye kararlı görünüyor.



NUSRET'TEN GÖNÜLLÜ REKLAM

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni ve etçimiz Nusret Gökçe, restoranlarının reklamını kendisi yapar ve bunun dışında da hiçbir markayla ne iş birliği yapar ne de reklamını yapar. Önceki gün sosyal medyasında reklam kokan bir paylaşımı vardı ama reklam değildi.

O paylaşımın sebebi milli duygularıydı. Nusret, Caroline Koç ile Banu Yentür'ün lüks ev ve yaşam ürünleri markasının Miami'deki mağazasına gitti ve bir Türk markasının mağazasında olmasının verdiği gururla markaya ve mağazaya övgüler yağdırdı. Sonra da 53 milyon takipçisiyle paylaştı. Caroline Koç da, Nusret'in paylaşımını kendi hesabından paylaştı ve Nusret Gökçe'ye çok teşekkür etti.



İSTANBUL SERGİSİ İÇİN İKİ YIL HAZIRLANMIŞ

Efsanevi aktör Anthony Quinn'in, dünya çapında bir heykeltıraş olan oğlu Lorenzo Quinn'in eserlerinin İstanbul'da sergileneceğini ilk bu köşede okumuştunuz. Lorenzo Quinn'i, İstanbul'da sergi açmaya ikna eden kişi Miart Gallery London'ın sahibi İrem Deniz.

Başarılı galerici, "Birleşik Krallık'ın En İyi Galerisi" seçilen ve dünyada en iyi 20 galeri arasında gösterilen galerisinin İstanbul'da iki şubesini birden açacak ve açılışı da Lorenzo Quinn ile yapacak. İrem Hanım'dan, Lorenzo Quinn'in, İstanbul'daki sergisi için iki yıldır çalıştığını ve 80 parçalık özel bir koleksiyon hazırlandığını öğrendim. İrem Deniz'in İstanbul sanat piyasasına yeni bir soluk getireceği kesin.



İLHAMİ OSMANLI'DAN

Anadolu'nun zengin kültürel mirasından aldığı ilham ile yeni bir dönüşümü temsil eden eserleriyle tanınan akademisyen sanatçı Dr. Zeynep Öztürk, yeni bir sergi açtı.

Beşinci sergisi olan 'Geçiş II' ile sanatseverlerle buluşan sanatçı, bu kez geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla buluşturdu. Zeynep Öztürk'ün, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motifleri, doğal ipliklerle dokuyarak yeniden yorumlandığı eserleri görülmeye değer. 14 Nisan'a kadar devam edecek sergiyi kaçırmayın derim.