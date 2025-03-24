Yoncadan bir yaprak daha düştü; 82 yaşındaki usta oyuncu Filiz Akın cuma gecesi vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Önceki gün toprağa verilen Filiz Akın'ın vefatını öğrenen yüzlerce kişinin sosyal medyada paylaşımlarını gördüm. En dikkatimi çekenler ise; oğlu İlker İnanoğlu ile bir dönem evli kalan eski gelinlerinin paylaşımlarıydı.

İlk gelini Biricik Suden (1986-1988), "Çok üzgünüm. Hayatımın bir bölümünü paylaşma fırsatım olduğu için teşekkür ederim" yazdı. İkinci gelin Yeşim Salkım (2006-2007), "Çok üzgünüm nur içinde yat. Öncelikle tüm ailen, İlker ve sevenlerinin başı sağ olsun. Huzurla uyu Filiz anne.

Bir dönem ailem olmuştun, seni unutmayacağım" yazdı. Hiçbirimizin tanımadığı üçüncü gelini Amerikalı Chloe'nun duygularını öğrenemedim ama dördüncü gelini Zeynep Mutlu da (2015- 2017), İlker İnanoğlu ve Filiz Akın ile çekilmiş fotoğrafını paylaşıp altına "Filiz abla ışıklarda uyu" notunu düştü. Görünen o ki Filiz Akın, sadece hayranlarının değil bütün gelinlerinin gönlünde de taht kurmuş. Filiz Akın'ı boşuna hepimiz çok sevmemişiz...



KANAT TAKIP KLİP ÇEKTİ

Nevbahar Koç'un kuzeni Yasemin Kozanoğlu'nun 13 yıllık hayali, aralıkta gerçek olmuştu. Modellik ve oyunculuğun ardından DJ'liğe merak saran Yasemin Kozanoğlu, 'Lady' adını verdiği ilk albümünü çıkarmıştı.

10 şarkıdan oluşan albümünün ilk iki şarkısı, dünyada tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlamıştı. Yasemin Kozanoğlu, geçenlerde de yeni şarkısı 'Bilinmeyenin Gizemi'nin yolda olduğunu, melek kanatları takarak çektiği mini bir kliple duyurdu. Yasemin Kozanoğlu'nun şarkıcılıkta yolu çok açık gibi görünüyor, umarım bu yolda istediği yere ulaşır.



HASTANELİK OLDU AMA MUTLU

Dünya dalış rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, iklim krizine dikkat çekmek için dünyanın en derin gölü Baykal'a, 50 metrelik buz altı dalışı yaptı.

Aynı zamanda çevre aktivisti olan Ercümen, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2025 yılını Buzulların Korunması Uluslararası Yılı ilan etmesi ve bu yıldan itibaren her yıl kutlanacak 21 Mart Dünya Buzullar Günü kapsamında yaptığı dalışla ilklerine bir yenisini daha ekledi. Ancak önceki gün yurda dönen Ercümen, hastanelik oldu. Hastaneden paylaşım yapan Ercümen, "O kadar buza dalınca sonuç bu. Değer mi? Değer..." notuyla paylaştı.



MALDİVLER'DE ÖN BALAYI

Daha önce başından iki evlilik geçen, yaşadığı aşklarla ün salan 58 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı, üçüncü kez evlilik yolunda! 2022'de Naz Elmas'tan boşandıktan sonra eski hızlı günlerine geri dönen Erol Özmandıracı'nın yazdan bu yana flört ettiği Elif Akbaş ile güzel giden bir ilişkisi var.

Boşandıktan sonra iki yıl flört ettiği pilates eğitmeni Çınar Bozyel ile olmadı ama tanıyanların söylediğine göre Elif Akbaş ile nikah masasına oturacakmış. Aşıklar, birkaç gündür dünyaca ünlü balayı adası Maldivler'de tatilde. Konuşulanlar doğruysa, bir nevi ön balayı yapıyorlar.