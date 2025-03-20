İş insanı Haluk Dinçer'in birlikte yaşamaya başladığı genç sevgilisi Mounia Amor çok kıskanç çıktı! Amor, geçenlerde Haluk Dinçer ile gittiği mekanda kıskançlık yüzünden ortalığı birbirine katmış. Arkadaş grubuyla oturdukları masada, artık ne olduysa Amor kıskançlık krizine girmiş, bağırıp çağırmaya, bardakları ve tabakları fırlatmaya başlamış. Güvenlik görevlileri müdahale edip Amor'u mekandan atmış. İşin garibi, Haluk Dinçer, tüm bu olanlar karşısında istifini bile bozmamış ve arkadaşlarıyla oturmaya devam etmiş.

Bu kıskançlık krizinin Amor'un ilk vukuatı olmadığını da öğrendim, daha önce de Haluk Dinçer'i kıskanıp kavga çıkarmış. Bu arada Amor ve ilişkisiyle ilgili yeni bilgiler de edindim. Faslı Mounia Amor, bir dönem Türkiye'de DJ'lik yapmış, 2018'de de ev satın alıp Türk vatandaşı olmuş. Haluk Dinçer ile ilişkisi de geçen eylülde değil, 2023'te, Suzan Sabancı'dan boşandıktan hemen sonra başlamış. Son bir dedikodu: Amor'un hayali, Haluk Dinçer ile evlenip çocuk yapmakmış...



BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Sosyetenin ünlü isimlerinden Etel Baler, önceki gün meşhur pembe bisikletiyle yine Boğaz'daydı. İspanya'da ünlü bir markaya özel olarak yaptırdığı bisikletiyle sabah saatlerinde sahil yolunda spor yapan Etel Hanım, etraftakilerin bakışları üzerine topladı.

Çünkü hem pembe bisikleti hem fitliği hem de performansı çok dikkat çekiciydi. Bisikletiyle Bebek'ten Tarabya'ya kadar gidip gelen Etel Hanım, sabah soğuğunda çok üşüyünce, Bebek'te bir mekana girip hem ısındı hem de kahve molası verdi.



REKLAMINI KENDİSİ YAPIYOR

Ünlü şarkıcı Hadise ile sadece 4.5 evli kalan iş insanı Mehmet Dinçerler modelliğe soyundu. Daha doğrusu, CEO'su olduğu kahve markasının reklamını yapmak için, ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın objektifinin karşısına geçti.

Liderlik vizyonunu güçlendirmek istediğini söyleyen Dinçerler, resmen profesyonel mankenlere taş çıkarmış. Bu arada yakın zamanda Hadise'nin 'Esas Oğlan' filminin afişlerini de çeken Tamer Yılmaz'ın bu kez Mehmet Dinçerler'i çekmesi de ilginç geldi.



DOĞA DOSTLARI İFTARDA BULUŞTU

TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programları'na destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), önceki gün geleneksel iftar davetini verdi. Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen yardım iftarına birçok ünlü isim katıldı.

TEMA-K, iftardan elde edilen geliri, 27 yıldır yaptığı gibi vakfın eğitim programları için kullanılacak. Bugüne kadar verdikleri desteklerle on binlerce çocuğun doğa eğitimi almasını sağlayan TEMA-K üyelerinin ve destekçilerinin gönlüne sağlık.