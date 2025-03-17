Türkiye'nin en önemli mimarlık şirketlerinden olan, dünya çapında birçok ödül kazanan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortakları birbirine girdi! Şirketin ortakları Murat Tabanlıoğlu ile Melkan Gürsel, işlerindeki başarıyı evliliklerinde gösteremeyip 2015'de 20 yıllık evliliklerini bitirseler de, iş ortaklıklarını devam ettirmeyi başarmıştı. Ta ki geçen haftaya kadar! Murat Tabanlıoğlu, eski eşi ve iş ortağı Melkan Gürsel'i şirket adına kullanılan kredileri şahsi hesaplarına aktarmakla suçladı. Melkan Gürsel de bu iddiaların kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirterek yasal süreç başlatacağını söyledi.







İLİŞKİYİ ASİSTAN BİTİRDİ!

Medeni bir şekilde 10 yıldır devam eden ortaklıklarındaki kriz geçen hafta patlak verse de; bence bombanın pimi, Murat Tabanlıoğlu'nun, geçen yaz, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile aşk yaşamaya başladığında çekildi! İkinci baharını yaşayan Murat Tabanlıoğlu'nun geçen ay da Tuba İnan'a evlenme teklif etmesiyle bomba patladı!







Murat Bey, boşandıktan sonra Nina Öger ile 9 yıl flört etse de, 'evlilik' lafı hiç telaffuz edilmemişti. Murat Bey'in, Tuba İnan ile evlilik kararı almasıyla eski eşi Melkan Gürsel ile 10 yıldır devam eden medeni ilişkisi de son bulmuş oldu. Yani krizin sebebi iş değil evlilik kararı!







KIZLARI TARAFINI SEÇTİ!

Eski eşi ve iş ortağı Melkan Gürsel'e ağır suçlamalarda bulunan Murat Tabanlıoğlu, bundan sonraki mesleki faaliyetlerini 'Murat Tabanlıoğlu Mimarlık Anonim Şirketi' adı altında sürdüreceğini açıkladı. Melkan Gürsel de aynı gün sosyal medya hesabından, Londra'daki Architectural Association'dan mezun olan kızları Mina'yı, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın en genç ve yeni çalışanı olarak açıkladı. Melkan Hanım, eşi ile girişeceği hukuk savaşında kızları Mina'nın kendi tarafında olduğunu göstermek istemiş ama bence hiç şık olmamış!







AĞIR MİSAFİRLERE HELİKOPTERLİ GEZİ

Yaklaşık bir yıldır ailece Dubai'de yaşayan Kaan-Aslışah Demirağ çiftinin geçen hafta 'ağır' misafirleri vardı! Aslışah Hanım'ın babası Ender Alkoçlar ile dedesi Selim Soydan ve Kaan Bey'in babası Hakan Demirağ, Dubai'ye onları ziyarete gitti.







Aile büyükleri ziyarete geldiği için çok mutlu olan çift, onları en iyi şekildi ağırladı. Hatta ağır misafirlerinin ayağını tam anlamıyla yerden kestiler! Özel bir helikopter kiralayan çift, aile büyüklerine Dubai'yi havadan da gezdirdi ve onlara farklı bir deneyim yaşattı. Demirağ çifti, harika misafirperverlikleriyle aile büyüklerinin takdirini topladı.







YARDIMSEVERLER İFTARDA BULUŞTU

Kansersiz Yaşam Derneği (KAYD), Ramazan bereketini paylaşma ruhuyla iftar daveti verdi. İş ve cemiyet hayatının önde gelen hayırsever isimlerinin buluştuğu iftarda, sanatçılar Güneş Çağlarcan ve Asmer Sultanova'nın bağışladığı eserler, Ece Şirin'in bağışladığı 'Şifa Tılsımı' isimli mücevher ve Türkiye'nin üç büyük kulübüne ait imzalı formalar açık artırma ile satıldı. İftarda toplanan bağışlar, kanser hastası çocukların eğitimde fırsat eşitliği kazanması için kullanılacak. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.