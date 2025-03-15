28 yıl aynı yastığı baş koyan Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in Ekim 2023'te anlaşmalı olarak boşandığını da, Haluk Bey'in bekarlık hayatının kısa sürdüğünü de ilk bu köşede okumuştunuz. Ancak Haluk Bey'in geçtiğimiz yaz İstanbul sosyetesinin buluşma yeri Türkbükü'nde el ele yürüyüp aşkını ifşa ettiği sevgilisiyle ilişkisi, yaz aşkı olarak kalmıştı.

Arayı açmadan eylülde de, Fas asıllı Türk vatandaşı Mounia Amor ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Benim gibi herkes, 28 yılın ardından bekar kalan Haluk Bey'in bu ilişkisinin de gelip geçici bir heves olup olmadığını merak ediyordu. Herkesi merakından gidereyim. Benim de mutluluklarına birkaç kez şahit olduğum Haluk Bey ile Mounia Hanım, ilişkilerini bir üst seviye çıkarmış. Mounia Amor, Haluk Bey'in Zincirlikuyu'daki lüks rezidanstaki bekar evine taşınmış. Birlikte yaşamaya karar verdiklerine göre bu ilişki gelecek vadediyor.



HAYIRLI İFTAR!

Sosyetenin yardımsever kadınları, üniversitede okuyan ancak maddi zorluk yaşayan başarılı öğrencilere destek sağlamak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği'nin hafta içindeki yardım iftarında buluştu.

İftar öncesi Türkolog ve Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu bir söyleşi gerçekleştirdi. Figen-İrem Kıral, Yelda Güral, Esra Öztürk, Gülbin Simitçioğlu'nun da aralarında olduğu sosyeteden yardımsever isimler, iftara katılıp derneğe destek oldu. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



100 BİN DAHA KAYBETMİŞ!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın takipçileriyle yıldızı barışmıyor! Hatırlarsınız; Şeyma, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketine duyarsız kalmıştı.

Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden, New York'taki gelinlik provası ve restoranlardan paylaşım yapan Şeyma'ya en büyük cezayı takipçileri kesmiş, 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düşmüştü. Önceki gün baktığımda gördüm ki, 100 bin takipçi daha kaybetmiş. Hafta içinde Mohammed Alsaloussi ile beş ay süren evliliğinde neler çektiğini anlatması, yeniden gündeme gelip kalan takipçilerini korumak için olabilir mi, diye düşünmeden edemedim!



BAŞLAMADAN BİTTİ!

İlk evliliğini Osmantan Erkır ile yapan, 6 yıl evli kaldığı kızı İstanbul'un babası Okan Bayülgen'den 2014'te boşanan reklamcı ve DJ Şirin Ediger'in uzun süredir kalbi boştu.

Boşandıktan sonra en ciddi ilişkisini işletmeci Bahadır Güceer ile yaşayan Ediger'in, şimdi de asırlık ofis mobilyası markasının patronu Güran Gökyay ile flört ettiği kulağıma gelmişti. Ancak tam netleştiremediğim için yazmak istememiştim. Öğrendim ki; ilişkileri başlayamadan bitmiş! Evet, yanlış okumadınız... Birkaç kez buluşmuşlar ama birbirlerine uyumlu olmadıklarını anlayıp irtibatı kesmişler!



İKİ YILLIK AŞKA SAYGISIZLIK ETTİ!

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile ilişkisi önceki ay biten fenomen Sibil Çetinkaya, önceki gün sosyal medyada takipçilerinin sorularını cevapladı. İlk gelen "Nasılsın?" sorusuyla ne kadar iyi olduğunu anlatmaya başladı. Ama öyle böyle değil; çok dingin bir döneminde olduğundan, kendisi olmaktan çok mutlu olduğundan ve kendi kendine yetebilmenin ona büyük keyif verdiğinden bahsetti.

Şükrü Özyıldız'dan ayrıldığı için adeta zil takıp oynuyor gibiydi! Şimdi ne kadar iyi olduğunu anlatırken aslında biten ilişkisinde ne kadar mutsuz olduğunu ima ediyordu. Üstü kapalı da olsa biten ilişkisi hakkında konuşması bence hiç şık olmadı. İki yıllık ilişkisine saygı göstermesini beklerdim.



CEKET ÇOK UYUMSUZ OLMUŞ

ÜÇ senedir "İtibar etmeyin" dediği boşanma dedikodularının gerçeğe dönmek üzere olduğu konuşulan güzel oyuncu Pelin Akil takıldı bu hafta radarıma. Sevgili Pelin, geçenlerde katıldığı bir davette stil konusunda biraz akıl karışıklığı yaşamış gibiydi!

Kırmızı dekolteli bluzunu, jean ile kombinleyerek sporlaştırmaya çalışmış. Fikir olarak doğru ancak uygulama yanlış olmuş; üstüne giydiği ceket, hem renk hem de model olarak çok uyumsuz durmuş. Bu arada boşanma iddiaları gölgesinde 'yeni ben' pozu vererek kısa kestirdiği saçlarını gösteren Pelin Akil'in yeni görünümü çok hoş olmuş.

TREND RADARI

Kıştan bahara geçiş yapacak aksesuarlar arasında şallar var. Özellikle etnik desenli olanları stilinize eklemelisiniz.

Düğüm detayları bu sezon öne çıkanlardan. Özellikle elbiselerde bu detayları fazlasıyla görüyoruz. İddialı siluetleri sporlaştırmak için başarılı bir dokunuş...

Havalar ısınırken bu ara sezondaki kurtarıcı parçalar arasında, deri trençkotlar tekrar sahnedeki yerini alıyor. Özellikle bordo ve kahve renklerindekiler öne çıkıyor.