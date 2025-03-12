Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.

1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, -resmen olmasa da- sona ermiş. Evlerini ayıran çift bir süredir ayrı yaşıyormuş. Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.

Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım. Sebebinin de; ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından Vuslat Hanım'ın eşini sorumlu tutması olduğunu eklemiştim. Çok şükür uzun sürse de ikisi de iyileşti ve kazanın yaraları sarıldı ama kalplerindeki yarayı bir türlü saramamışlar demek ki...



TÜRK MUTFAĞINI YORUMLUYOR

Bu ay, İstanbul'daki lezzet duraklarına bir yenisi daha eklendi. Kuruçeşme'deki Boğaz manzaralı bu restoranı şehre, ünlü şef İsmet Saz kazandırdı. Danışmanlık, eğitmenlik ve işletmecilik de yapan, sektörün önemli şeflerinden İsmet Saz'ın -kendi deyimiyle- lokantası,

Türk mutfağı özelinde farklı bir lezzet deneyimi sunmayı vadediyor. 50 kişilik mekanda, mevsimsel malzemelerle hazırlanan hafif bir tadım menüsü ve onu tamamlayan ek a la carte menü yer alıyor. İsmet Saz'ın, Türk yemekleri yorumlarını merak ediyorsanız aklınızda olsun.



YAZAR OLARAK ORTAYA ÇIKTI!

2000 yılında Elif Tapan'ın cathering şirketinin isim hakkı ve tariflerini satın alan Nalan Aksoy, TV'lerde düzenlenen yemek yarışmalarında jüri üyeliği de yapmıştı. Nalan Aksoy, yıllar sonra şimdi de karşımıza köşe yazarı olarak çıktı.

Aylık yayınlanan bir dergide yediğini, içtiğini, gezip gördüğünü ve tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor. "Göcek'ten Londra'ya, İstanbul'dan İskeçe'ye: Sezona hazırlık" başlıklı ilk yazısını da okudum; çok keyifliydi; kalemine sağlık...



MASAL GİBİ KARMA SERGİ

Esra Çevik'in kurucusu olduğu bir galeride, "My Fairy Tale" (Benim Peri Masalım) başlıklı harika bir sergi açıldı. Türkiye'deki genç sanatçılar ile yurt dışındaki sanatçıları bir araya getiren ve onların kendi peri masallarını sanatseverlerle paylaştığı sergi, 20 Nisan'a kadar devam edecek.

Gülin Karabacak, Abrahamm Yıldızbaş, Simay Bahçıvan, Pamir Yıldıran, Kemal Özen, Vildan Hoşbak, Sinan Çınar, Nina Murashkina ve Xavier Escala'nın eserlerini yer aldığı sergi aklınızda olsun...