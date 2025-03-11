Efsanevi aktör Anthony Quinn'in, dünya çapında bir ressam ve heykeltıraş olan oğlu Lorenzo Quinn, önümüzdeki ay İstanbul'a geliyor. Evet, yanlış okumadınız...

Venedik Bienalleri'nde büyük ölçekli çalışmaları ile müthiş ilgi toplayan usta sanatçı Lorenzo Quinn'in eserleri ilk kez Türkiye'de sergilenecek. İrem Deniz ve iş insanı Mesut Toprak'ın girişimiyle, Lorenzo Quinn'in tam 80 eseri, 7-10 Nisan tarihleri arasında İstanbullu sanat tutkunlarıyla buluşacak. Mesut Toprak'ın Boğaz'daki otelinde Lorenzo Quinn'in şerefine özel bir davet de verilecek.

Sosyete kulislerinde, birçok ismin bu davete katılabilmek ve Ouinn ile tanışabilmek için araya hatırlı dostlar soktukları kulağıma geliyor. Anlaşılan öncesinde 'davetiye savaşı'nın yaşanacağı bu davet, sosyete ve sanat dünyasının ağır toplarını bir araya getirecek.



YENİ YAŞINA 400 KİŞİYLE GİRDİ

Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Suzan Sabancı'nın önceki gün doğum günüydü. Suzan Hanım, 60. yaş gününü Yeniköy'deki yalısında verdiği muhteşem bir partiyle kutladı.

Caroline Koç'tan Leyla Alaton'a, Dalia Garih'ten Serdar Gülgün'e kadar yaklaşık 400 kişi, Suzan Hanım'ın mutluluğuna ortak oldu. Partide önce şef Carlo Bernardini'nin hazırladığı lezzetlerin sunulduğu bir yemek yendi ve sonra eğlence başladı. Herkesin çok eğlendiği parti geç saatlere kadar devam etti. Ben de Suzan Hanım'a sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.



NEVZAT AYDIN'A 'EFSANE' KUTLAMA

Türkiye'nin ilk online yemek siparişi sitesini kurup sonra 589 milyon dolara satan ve bir kısmını çalışanlarına dağıtıp kalanıyla hayatını yaşayan Nevzat Aydın'ın önceki gün doğum günüydü. 49. yaşını dolduran Nevzat Bey'in yeni yaşını kutlayanlar arasında, dünya çapında efsane olmuş futbolcular da vardı.

Liverpool'un efsane golcüsü Ian Rush, Ballon d'Or ödüllü ünlü İngiliz futbolcu Michael Owen ve Robbie Fowler birer video çekerek Nevzat Aydın'ın doğum gününü kutlamış. Nevzat Bey de bu videoları, Instagram hesabından övünerek paylaştı. Övünmekte haklı; efsaneler doğum gününü kutluyor, bu kaç kişiye nasip olur.



BİRLİKTE TATİL YAPTILAR

İki gün sonra boşanmasının ikinci yılını geride bırakacak olan iş insanı Metin Şen'in yazdan bu yana flört ettiği Zeynep Özbulut ile ilişkisi mutlu mesut devam ediyor.

Metin Bey, sevgilisini, yeni yıl arifesinde, oğulları Batu ve Berke ile tanıştırmış, yeni yıla da kardeşi Suzan Şen ve hayat arkadaşı Nail Yiğittaş'ın evinde girmişlerdi. Zeynep Hanım, müstakbel görümcesi Suzan Şen ve Nail Yiğittaş ile çok iyi anlaşmış olmalı ki, hafta sonu hep birlikte tatil yaptılar. Çatalca'da bir butik otelde buluşan iki kardeş ve sevgilileri, keyifli bir hafta sonu geçirmiş. Allah bozmasın...