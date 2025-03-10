"Sakla samanı gelir zamanı" diye boşuna söylememiş atalarımız. Sosyetenin sevilen isimlerinden Yasemin Kamhi'nin sakladığı bir fotoğraf da, geçen hafta çok değerli hale geldi. Yasemin Hanım, birkaç yıl önce yurtdışında bir mekanda karşılaştığı Oscar'lı oyuncu Adrien Brody ile çektirdiği fotoğrafı geçen hafta Instagram hesabından paylaştı. Tabii bu çok havalı bir paylaşım oldu.

Çünkü Amerikalı aktör, pazartesi günü (Türkiye saatiyle) 22 yıl sonra bir Oscar daha aldı. Yasemin Hanım'ın, 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan Brody ile göz göze çektirdiği fotoğraf sosyal medyada bir hayli sükse yaptı. Hatta Yasemin Hanım, bu havalı fotoğrafının sadece takipçilerinin görmesiyle yetinmemiş olmalı ki, Instagram'a reklamını da vermiş ve takip etmeyenlerin de görmesini sağlamış. Yasemin Kamhi'nin buna niye gerek duyduğuna çok anlam veremesem de, Adrien Brody ile fotoğrafı geçen haftanın en havalı paylaşımları arasında yerini aldı.

ÜÇ SOSYETİK DAHA MİAMİ'Lİ OLDU

Miami'de emlak şirketi olan Rüyam Soysal, Miami'deki yeni bir lüks konut projesini sosyeteye tanıtmak için geçen hafta İstanbul'da bir davet vermişti. Davette, yiyip içip eğlenen davetlilerden sekizinin ev ayırttığını duymuştum.

Öğrendim ki, onlardan üçü, Miami'deki o lüks projeden evlerini satın almış bile. Hep söylüyorum; sosyetede ve sanat camiasında Miami'de ev almanın modası hiç geçmiyor, geçmeyecek de! Şebnem Dinçgör, Erdinç Acar, Sibel Can, Seda Sayan ve Hadise, Miami'de 'ev'lenlerden sadece bazıları... Kimler olduğunu öğrenemedim ama şimdi onlara üç isim daha eklendi.



SABANCI'DAN ÖZEL RAMAZAN PİDESİ

Yazdığı sağlıklı yemek kitaplarıyla uluslararası ödüller alan tescilli güzel Aslıhan Koruyan Sabancı, ramazan ayında sağlıklı pideler yapıp eşe dosta dağıtmasıyla tanınır. Aslıhan Hanım, önceki gün de "Evde sağlıklı pide yapmaya hazır mısınız?" notuyla takipçilerine glutensiz pide tarifi verdi.

"Sağlık, sevgi, saygı, paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı ramazan ayı, hem fizik hem de ruh sağlığımız açısından da çok önemlidir" diyen Aslıhan Hanım'a kulak vermekte fayda var.



SANATSEVERLERE 20. YIL HEDİYESİ

Sanat tutkunlarına müjde! Mahkemenin vasi atadığı İnan Kıraç'ın, ilk eşi Suna Kıraç ile yıllarca topladıkları ve sonra açtıkları Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturdukları eserleri, artık herkes, her yerden görebilecek.

Pera Müzesi bünyesinde yer alan Kütahya Çini ve Seramikleri, Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonlarından 2 bin 510 eser, dijital ortamda erişime açıldı.

Sadece bir 'tık'la bu eserleri yakından inceleyebilirsiniz. Pera Müzesi'nin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle sağlanan bu dijital olanak gerçekten çok iyi düşünülmüş.