88 yaşında vefat eden STFA'nın patroniçesi Tomris Taşkent, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında en dikkat çeken ise, STFA'nın üç veliahdından biri olan Nur Taşkent ile çekişmeli boşanma davaları devam eden Ela Taşkent'ti.

Kandilli'de yan yana evlerde oturmalarına rağmen kayınvalidesi Tomris Hanım ile dört yıldır görüşmediği ve çocuklarını bile göstermediği söylenen Ela Hanım'ı cenazede görenler şaştı kaldı! Bu arada çocuklarıyla birlikte gelen Ela Hanım'ın cenaze töreni boyunca ağlaması da gözlerden kaçmadı.

Tabii dedikodular da başladı! Ela Hanım'ı ağlarken görenler, "Kayınvalideni madem bu kadar seviyordun, niye dört yıldır görüşmüyordun, niye ona torunlarını göstermiyordun" diye söylenip durdu. Ela Taşkent'in kayınvalidesine küs veda etmesi üzücü ama küs olmalarına rağmen cenazeye gelip son görevini yerine getirmesi de güzel bence.



ÇOCUKLARI VE ROMA İLE ÖZLEM GİDERİYOR!

Güzide Duran, kendisine boşanma davası açan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ve okula giden iki çocuğunu Roma'da bırakıp kasımda İstanbul'a gelmişti. Ayrıldıklarını ilk bu köşede okuduğunuz haberimde, Güzide'nin artık İstanbul-Roma arasında mekik dokuyacağını da eklemiştim.

Güzide önceki gün Roma'ya gitti. En son aralık sonunda çocuklarını görmeye giden Güzide, iki ay sonra tekrar Roma'da. Roma'da çocuklarıyla özlem gideren Güzide Duran, yıllarca yaşadığı şehrin keyfini çıkarmayı da ihmal etmiyor.



EĞİTİME 'GÜZEL' DESTEK

Popüler bir plastik cerrahi kliniği, Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Yaşlanmadan Yaş Almak" adlı bir etkinlik düzenledi.

Tabii güzelliğine ve bakımına düşkün olan cemiyet hayatının ünlü isimleri de davete akın etti. Dr. Burak Tuncer'in düzenlediği söyleşiye girişimci iş kadını Kadriye Olgar da konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide enine boyuna estetiği ve bu alandaki son gelişmeleri konuştular. TAMEV yararına gerçekleştirilen etkinlikte, aynı zamanda kız çocuklarının eğitimine katkı da sağlandı.



EVLİLİK BİTTİ DOSTLUK BAKİ

Boşanmayı beceremeyenler olduğu gibi, bunu medeni bir şekilde halleden ve çocukları için dost kalmayı başarabilen çiftler de var tabii. Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı, eski milli güreşçi Necmettin Karabacak ile Burcu Şendir de onlara en güzel örnek.

2016'da boşanan çift, önceki gün oğulları Furkan'ın 16. doğum günü partisinde bir aradaydı. Burcu Hanım'ın evde düzenlediği partide Furkan, doğum günü pastasını annesi, babası ve ablası Duru Karabacak ile birlikte üfledi. Eski eşler aynı karede poz verip, sosyal medyalarından da paylaştı; bravo...