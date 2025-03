Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun önceki gün doğum günüydü. 3 Mart 1954 doğumlu olan Ali Bey'in kendisine bir milyon 900 bin Euro'luk doğum günü hediyesi aldığını öğrendim!

Lüks otomobillere düşkünlüğü ile tanınan Ali Bey'in yeni cicisi, daha önce de garajında farklı modelleri bulunan ve 'kraliyet arabası' olarak tanınan markaya ait. Ali Bey, önceki ay Türkiye'de tanıtımı yapılan ve adını İngiliz Kraliyet Tacı'nın üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından alan markanın SUV modelinden satın almış.

Hafta sonu da yeni cicisine atlayıp 'ortanca hanım' dediği resmi nikâhsız ikinci eşi Ayten Alpar ve oğulları Mert ile yaş gününü kutlamak için Uludağ'daki oteline gitmiş. Yani 1 milyon 900 bin Euro'luk arabasını, ilk kez Uludağ yollarında test etmiş. Ali Bey'e sevdikleriyle sağlıklı-mutlu nice yaşlar diliyorum.



CAN YAMAN'IN GÖNLÜ BOŞMUŞ!

Dünkü Can Yaman haberim üzerine menajeri Cüneyt Sayıl aradı. Gözde Gürkan ile aşk yaşadığı haberinin doğru olmadığını hatta iki aydır İstanbul'a gelmediğini söyledi. Anlaşılan, onları gördüğünü söyleyen arkadaşım Gürkan'ın yanındakini Yaman'a benzetmiş. Cüneyt Bey, Can'ın son zamanlarda tek ciddi ilişkisini Diletta Leotta ile yaşadığını, şu an hayatında kimse olmadığını ekledi.

Can, geçen hafta Londra'daymış ve başrol oynadığı 'Sandokan' adlı İtalyan dizisinin tanıtımına katılmış. Şimdi de Moskova'ya, sonra Rio de Janeiro'ya gidecekmiş.

Can Yaman'ın, Gossip Girl'ün unutulmaz ismi Ed Westwick ve Mumya filmleri ile ünlenen John Hannah ile başrolünü paylaştığı 'Sandokan' eylülde İtalyan Rai kanalında yayınlanmaya başlayacakmış.



GELİNLİKLE SORUNA DİKKAT ÇEKTİLER

Çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle farkındalık yaratan Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), çok özel bir gece düzenledi.

"Çocuk gelinler" sorununa dikkat çekildiği gecede, dernek başkanı Dr. Beril Özlem Leylek, çocuk yaşta evliliklerle mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirterek, "Çocuk gelinler kavramının olmadığı bir dünya istiyoruz" dedi. Derneğe, düzenlediği kampanya için 100 gelinlik bağışı yapıldı; 40 gönüllü de sahneye çıkarak gelinlik giydi. Başarılı modacı Tuba Ergin de, eşi Cem Bey ile birlikte destek olmak için Gaziantep'teydi.



TATİLDEN MUTLULUK POZLARI

Görkemli bir düğünle 2018'de evlenen ünlü oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, birkaç yıl önce evliliklerinde ciddi bir kriz yaşasa da, atlatmayı başarmışlardı.

O krizin ardından onları mutsuz gören olmadı. Her daim çevrelerine mutluluk saçan ünlü çift, mutlu anlarını zaman zaman sosyal medyadan da paylaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde baş başa tatile çıktı. Erciyes'e kayak tatiline giden Bensu Soral ile Hakan Baş, oradaki keyifli anları da takipçileriyle paylaştı. Allah bozmasın, umarım hep böyle mutlu olurlar.