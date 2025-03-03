Ani ölümüyle iş, cemiyet ve spor dünyasını yasa boğan Beyhan Benardete, cuma günü toprağa verildi. Ancak Beyhan Hanım daha toprağa verilmeden Benardete kardeşlerin birbirlerine girdiğini öğrendim! Şimdi siz de benim gibi ilk duyduğunuzda, kardeşlerin miras kavgasına tutuştuğunu düşüneceksiniz ama gerçek öyle değil! Kardeşlerin birbirlerine girme nedeni, babaları Adil Benardete'ye bundan sonra kimin bakacağı.







Adil Bey'in, ilk eşi merhum Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ile Rezzan Benardete ve merhum Beyhan Benardete'den olan oğlu Adilcan Benardete, babalarına kimin bakacağı konusunda kavgaya tutuşmuş. Şimdi siz yine yanlış anlayacaksınız! Kavga, çocukların, babalarına bakmak istememesinden değil tam tersi hepsinin "Ben bakacağım" demesinden kaynaklanıyormuş. Evet, yanlış okumadınız... Etrafta onlarca 'hayırsız evlat' dururken, Benardete kardeşlerin vefasına şapka çıkarıyorum. Şimdi sosyetede herkes Benardete kardeşleri konuşuyor.







Beyhan Benardete Bebek Camii'nden son yolcuğuna uğurlandı. Bu arada genetik mi bilmiyorum ama beyin kanaması sonucu 61 yaşında aramızdan ayrılan Beyhan Benardete'nin annesi de beyin kanamasından vefat etmiş.







AŞKINI DUBAİ'DEN İFŞA ETTİ

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yeni beyaz atlı prensinin kim olduğunu önceki ay herkes benden öğrenmişti. Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden ve yine kuralı bozmayan Tuba Ünsal, bu kez kendisinden 10 yaş küçük olan, inşaat şirketi sahibi sevgilisi Emir Ulusoy'u sonunda ifşa etti! Ekimden bu yana flört eden ve ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınan aşıklar artık saklanmaktan vazgeçmiş anlaşılan. Sevgilisiyle Dubai'de tatil yapan Tuba Ünsal, önceki gün birlikte çekilmiş fotoğraf ve videolarını kalp emojisiyle paylaşıp mutluluklarını dosta düşmana gösterdi.







İKİ AYDA ESKİ HALİNE DÖNDÜ

2020 yılında evlenen sosyetenin genç çifti Eda-Ferhat Zamanpur, mutlu evliliklerini, 27 Aralık'ta dünyaya gelen kızları Yaz ile perçinlemişti. 10 parmağında 10 marifet olan; ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, lohusalığının daha 20. gününde çalışmaya başlamıştı. "Çalışan demir ışıldar" diye boşuna söylememiş atalarımız. Henüz iki ay önce doğum yapan Eda Zamapur'un geçenlerde bir davette çekilmiş fotoğrafını gördüm; doğum kilolarından kurtulup o eski fit haline dönmüş bile. Gerçekten bravo...







İSTANBUL'DA MİAMİ DAVETİ

Sosyetede Miami'de ev almanın modası hiç geçmiyor. Bu yüzden de Miami'deki yeni konut projeleri İstanbul'da da tanıtılıyor. Miami'de emlak şirketi sahibi olan Rüyam Sosyal, Miami'deki yeni bir lüks konut projesini bizim sosyeteye tanıtmak için geçen hafta İstanbul'da bir davet verdi. Davete sosyeteden birçok ünlü isim katıldı. Rüyam Sosyal'dan projenin detaylarını ve fiyatlarını öğrendiler. Davette satış yapıldı mı bilmiyorum ama önce keyifli bir yemek yiyip sonra da DJ Burak Özkan'ın müzikleriyle eğlenen davetlilerin keyfi yerindeydi.