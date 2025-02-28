Şimdiye kadar başından dört evlilik geçen ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen'in evliliklerinden uzun süren ilişkisinin bittiğini öğrendim! Okan Bayülgen ile 11 yıldır flört ettiği yazar ve prodüktör Selin Atasoy geçen ay yollarını ayırmış.

Dört yıl önce Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve rol aldığı "Harem Kabare" adlı tiyatro oyununda sahneye de çıkan Selin Atasoy ile ilişkisinin bitme sebebini öğrenemedim ama kulislerde konuşulanlara göre kavga gürültü etmeden ayrılmışlar. Okan Bayülgen ilk evliliğini, tanıştıktan 13 gün sonra nikah masasına oturduğu Fransız bir kadınla, ikincisini Gaye Arman'la, üçüncüsünü 1996'da oyuncu Zeyno Günenç'le, dördüncüsünü de 2008'in son gününde reklamcı Şirin Ediger ile yapmıştı. Ediger'den 2014 yazında boşanan Okan Bayülgen arayı hiç açmadan Selin Atasoy ile flört etmeye başlamıştı. 11 yılın sonunda ayrılmalarına şaşırdım doğrusu.



SULTAN BESTEKARLAR İÇİN İKİNCİ KONSER

Musiki Eğitim Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği 'Sultan Bestekarlar' konser serisinin ikincisi önceki akşam gerçekleşti. Osmanlı Sultanları Sultan IV. Murad, III. Selim, II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin'in bestelediği, tarihi 300 yıla kadar uzanan musiki eserler bir kez daha Rami Kütüphanesi'nde yankılandı.

Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliği yaptığı, çoğunlukla 20'li yaşlardaki gençlerin sahne aldığı konseri izlemeye gelenler arasında, Feryal Gülman, Arzu Savgı, Hande Soral ve Buçe Buse Kahraman gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim vardı.



KİMSE İNANAMIYOR!

Sosyete ve golf camiası şokta! Kadın golfçü dendiğinde ilk akla gelen isim olan 61 yaşındaki Beyhan Benardete vefat etti. Önceki akşam, -kimsenin haberi yokken- bir dostumuzdan ölüm haberini alınca inanamadım. Arkadaşım, Beyhan Hanım'ın Bodrum'daki villasında ölü bulunduğunu, savcıyı beklediklerini söyledi.

Sabah, sosyete ve golf camiasındaki dostları acı haberi almıştı. Kiminle konuşsam inanamıyordu. Herkes "Beyhan golf oynayan, yemesine içmesine dikkat eden biriydi, inanamıyoruz" diyor. Kalp krizinden vefat ettiği düşünülen Beyhan Hanım'ın, otopsi sonucu beyin kanamasından vefat ettiği anlaşıldı. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.



KOMŞU'DA SERGİ AÇACAK

Çağdaş eserleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçımız Ardan Özmenoğlu, Kadınlar Günü için özel bir sergi açacak ama Türkiye'de değil komşumuz Bulgaristan'da. Evet, yanlış okumadınız.

Ardan Özmenoğlu, Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Sofya'daki Vivacom Arthall'da 'İlklerin İzinde' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturacak. 7-14 Mart tarihleri arasında açık kalacak sergide sanatçının, post-it notları ipekbaskı tekniğiyle birlikte kullandığı eserlerinin yanı sıra cam heykellerden oluşan kapsamlı bir seçki yer alıyor.