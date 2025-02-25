Geçen ekim ayında, Vaniköy'deki yalılarını, 32 milyon dolara satan sosyetenin ünlü çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın evsiz kaldığını öğrendim! Yalçın çifti, yalıyı sattıktan sonra Etiler'deki lüks bir emlak projesinden kendileri için penthouse katını, kızları Ayşe ile oğulları Ali'ye de bir daire almıştı. Ancak geçen ay yalıyı yeni sahibi iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a teslim ettikleri, yeni evlerini de inşaatı uzayıp teslim alamadıkları için evsiz kalmışlar!

Bir süre beş yıldızlı bir otelde kalan Yalçın Ailesi, evlerin teslimatının daha da uzayacağını öğrenince İstanbul'u terk etmiş! Yalçın Ailesi'nin Londra'da evleri varmış ve oraya taşınmaya karar vermişler. Bu arada Cannes'da da evlerinin olduğunu öğrendiğim Yalçın Ailesi, biraz Londra'da biraz Cannes'daki evlerinde kalarak İstanbul'da evlerinin bitmesini bekleyecekmiş. Evleri biter bitmez de İstanbul'a döneceklermiş.



Neşet Yalçın'ın, yıllardır oturdukları Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı sattığını, herkes 6 Kasım tarihinde yazdığım bu haberimle öğrenmişti. Yalçın, yalısını 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satmış, sonra da Etiler'deki projeden 18 milyon dolara bir penthouse ve iki daire almıştı.



KOMŞULARIYLA BULUŞTULAR

Geçen temmuz ayında anne olan ve kızını büyütmek için oyunculuğa ara veren Burcu Bircik uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Eşi Emre Yetkin ile bütün yazı Ayvalık'ta açtıkları otelde geçiren kışın da İstanbul'a dönen güzel oyuncu, kar yağınca ortaya çıktı. Evlerinin olduğu mahallede, eşi ve kızı Luna ile sokağa çıkan Biricik, komşularıyla buluştu.

Mahalleden arkadaşlarıyla bir mekanda kahvaltı yapan ünlü çift keyifli birkaç saat geçirdi. Arkadaşları da bol bol kızları Luna'yı sevdi. Bu arada oyuncu çift, kızıyla birlikte bayramda sezonu açmak için Ayvalık'taki otellerine gidecek ve işbaşı yapacak.



TABLOLARINI BAĞIŞLADILAR

Ressam Nilay Yıldız'ın oğulları Han Keser ve Yüksel Başaran Yıldız da, annelerinin izinden giderek sanat dünyasında başarılı işlere imza atıyor. Bir Demet Umut Derneği yararına hafta sonu düzenlenen özel gecede, iki genç sanatçı ve anneleri dernek yararına 5 tablo bağışladı.

Anadolu'daki yaşıtlarının eğitimine katkı sağlayacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden henüz 12 yaşındaki Yüksel Başaran Yıldız'ın ve ağabeyi ve annesinin bağışladığı eserler büyük ilgi gördü. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



YENİ CİCİLERİNİ BANGKOK'TA TANITTI

Tasarladığı mücevherleri tüm dünyada büyük ilgi gören Begüm Kıroğlu, bu kez Bangkok'da gerçekleşen özel bir pop-up davetle yeni tasarımlarını görücüye çıkardı.

Taylanlı model ve oyuncu Cindy Sirinya Bishop'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Bangkok'un moda ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Begüm Kıroğlu'nun ailesinden Güney Kıroğlu ve Serdar Gülgün de bu özel buluşma için Bangkok'a gitti.