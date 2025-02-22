Çarşamba günü çıkan Şamdan Plus'ın kapağında yer alan Esra Oflaz'ın röportajını okuyunca hayatında birçok yeni gelişme olduğunu öğrendim. Dört yıl önce boşanıp kızının eğitimi için Londra'ya taşınan Esra Hanım, günümüzün yükselen değeri yapay zeka ile üç yıldır yoğun bir şekilde ilgileniyor ve yatırım yapıyormuş. Bir yandan da Londra'da emlak yatırımları yapan bir şirket kurmuş.

Diğer yandan medya şirketi, global tematik kanallarla farklı platformda iş birliğini devam ettirirken globalleşme sürecinde olan Türk şirketleriyle de pek çok projeyi hayata geçiriyormuş. Esra Hanım, bunca işine rağmen "Londra'da daha fazla kendime zaman ayıracak ve yüreğim ne isterse onu yapacak lüksüm oldu" diyor. Bu arada kızından ayrılmış! Çünkü kızı Londra'da yatılı liseye başlamış. "Kızımla kurduğumuz hayat bozulunca bocaladım, yalnızlık hissettim, alışmaya çalışıyorum" diyen Esra Oflaz, her şeye rağmen mutlu olduğunu ve minnet duyduğunu da söylüyor.

Esra Oflaz, "Benim yüzüme estetik yaptırdığıma dair bir şehir efsanesi dolanıyormuş İstanbul'da. Estetik yaptırmadım. Hepimiz yaş alıyoruz, mühim olan; yaş alma lüksümüzü Allah bize bahşettiği için minnet dolu olmak ve zarafetle yaş almak" diyor.

Esra Oflaz, "Ben hep mutlu anlar topladım, etrafımdaki tüm dramlara rağmen... Hep mutlu olmayı seçerim. Minnet duyarım; sevdiklerime, sahip olduklarıma" diyor.

Esra Oflaz boşanmasıyla ilgili de konuşmuş: "Güzel bir evliliğim oldu, yürümediği noktada, birbirimizi hiç kırmadan boşandık. Dört sene olmuş. Kızımın etkilenmemesi için çok çaba harcadım, çünkü babasına çok düşkündü."



TÜRK TASARIMI HOLLYWOOD FİLMİNDE PARLAYACAK

Dünya starlarının tutkunu olduğu mücevher markasıyla büyük başarılara imza atan Ece Şirin, Hollywood'un kostüm tasarımcılarının da radarına girmişti.

Cinderella filminde Camilla Caballo ve 'Emily in Paris' dizisi için koleksiyon tasarlayan Ece Şirin, yeni bir tasarımı ile yine Hollywood'da boy gösterecek. Şirin, ünlü oyuncu Cate Blanchett'a, 14 Mart'ta vizyona girecek yeni filmi Black Bag'te kullanması için bir yüzük tasarlamış. Blanchett'in rolünün bir parçası olarak karakterine uygun bir ikon yarattığını söyleyen Ece Şirin'e gerçekten kocaman bir alkış.



HİNDİSTAN'DA ALTERNATİF TIBBI ÖĞRENİYOR

Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi kendine şiar edinmiş isimlerden biri olan Mine Kalpakçıoğlu, yaşıtı hemcinslerini daha da kıskandıracak gibi gözüküyor!

Yaşının iyilerinden biri olan Mine Hanım, haziran ayında Gedik Üniversitesi'ndeki 'Wellbeing Sağlık Uzmanlığı' sertifika programından mezun olmuştu. Öğrendim ki, geçen hafta da hocası Ebru Şinik ve üniversite arkadaşları ile Hindistan'a Ayurveda tıbbını öğrenmeye gitmiş. Vücut ve yüz sağlığı için muhtelif terapiler öğrenen Mine Hanım, görünen o ki bunları üzerinde uyguluyor.



OSCAR'IN TABAKLARI BİZDEN

Dünya film endüstrisinin heyecanla beklediği 2 Mart'taki Oscar Töreni'nde ne yazık ki bu yıl da Türkiye'den bir film yok, törenin kırmızı halısında boy gösterecek bir Türk star da! Ama After Party'sinde, yemekler bir Türk şirketinin ürettiği tabaklarda sunulacak.

Oscar sonrası partinin geleneksel şefi Wolfgang Puck, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, yemeklerini Fatih Karaca'nın CEO'su olduğu şirketin tasarlayıp ürettiği tabaklarda sunacakmış. Partideki yemekte kullanılmak üzere 10 bin parça inci tozundan yapılmış tabaklar Los Angeles'a gidiyormuş. Bir Türk markasının Oscar'da boy göstermesi gurur verici...



DEMODE VE RAHATSIZ EDİCİ!

Hafta içinde sahneye çıktığı Bursa'daki son konserinde korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı Hadise'nin tırnak boyu da hepimizi korkuttu! Hadise'nin önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ilk bakışta dikkatimi çeken tek şey uzun protez tırnakları oldu!

Tabii ki herkesin manikürü kendine! Hadise böyle kullanmak istediyse kime ne ama bu protez tırnak modası artık bitmedi mi yahu; böyle manikürler artık demode olmadı mı? Bu orantısız uzunluk, bakarken benim gözlerimi tırmaladı, o bu tırnaklarla nasıl yaşıyor acaba?



BÜYÜK HATA

Sempatikliğiyle herkesin çok sevdiği bir isim olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu'nun geçenlerde katıldığı bir davette çekilmiş fotoğrafını gördüm. Bozoklu, davet için giydiği saten elbisesini deri ceketiyle sporlaştırmak istemiş.

Mantık açısından çok doğru olan bu kombin renk seçimiyle büyük bir hataya dönüşmüş! Yeşilin tonu ile kahvenin tonu birbirini sönükleştirirken aksesuarlardaki siyah da çok alakasız kalmış. Şebnem Bozoklu'nun bunu fark etmemesine şaşırdım doğrusu.

TREND RADARI

Stilinizi hareketlendirmek için, kışın vazgeçilmezlerinden olan boğazlı kazaklarınızı farklı boylardaki kolyelerle kullanabilirsiniz.



Çanta konusunda 2025 oldukça çeşitli bir yıl. Farklı boy ve silüetlerdeki çantalar bizimle. Ancak özellikle sade şıklığa yakışan, klasik ve düz modeller öne çıkacak.



Kış sezonunun kat kat giyinme stiline hareket getiren tasarımların başında transparan bluzlar geliyor. Ceketlerin içinden çıkarak çekici bir görünüm yaratan transparan bluzlardan dolabınıza ekleyin.