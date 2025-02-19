Başarılı oyuncu ve sunucu Evrim Akın, bir yılı aşkın süredir ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık olduğu bir televizyon programı yapıyor. Evrim, geçen pazar da 90'lı yıllara "Alışamadım" şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç'in evindeydi.

Ancak programın yayınlanmasının hemen ardından sanat ve sosyete kulislerinde dedikodu kazanları kaynamaya başladı! Aralarında daha önce Sibel Bilgiç'in Kuruçeşme Parkı'nın karşısındaki evini görenlerin olduğu sanat ve sosyete çevresinden kişiler, çekim yapılan evin, Sibel Bilgiç'in evi olmadığını konuşuyor! Sibel Bilgiç, bu çekim için arkadaşının evini ödünç istemiş.

Evinden de birkaç parça eşya götürüp evi kendi evi gibi göstermiş. Eğer konuşulanlar doğruysa; Sibel Bilgiç, niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Kendi evini göstermeye mi utanıyor acaba? Ama öyleyse bu programı kabul etmeyebilirdi. Diğer yandan evini Sibel Bilgiç'in sahiplenmesine izin veren kişiyi de merak etmedim desem yalan olur.



SEVGİLİSİNE AYRILIK TAZMİNATI ÖDEMİŞ!

2022'de Naz Elmas'tan boşandıktan sonra eski hızlı günlerine geri dönen Erol Özmandıracı, galiba aradığı aşkı buldu! Geçtiğimiz yaz flört etmeye başladığı Elif Akbaş ile güzel giden bir ilişkisi var. Hatta hafta sonu sevgilisini, annesi Eti Hanım ile tanıştırdı.

Bu arada Naz Elmas'tan boşandıktan sonra yaklaşık iki yıl flört ettiği pilates eğitmeni Çınar Bozyel'in, ayrılığın ardından Erol Özmandıracı'dan manevi tazminat talep ettiğini duydum! Evet, yanlış okumadınız; ortada nikah yok ama tazminat talebi olmuş! Üstelik Erol Bey, Çınar Bozyel'e hatırı sayılır bir tazminat ödemiş! Çapkın iş insanları dikkat etsin, bu tazminat olayı örnek teşkil edebilir...



65. YAŞA ÖZEL KUTLAMA

2024'ün son günlerinde Suudi Arabistan'ın Al- Shabab takımı ile anlaşan efsane teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in bu cuma doğum günü. 21 Şubat'ta 65 yaşına basacak olan Fulya Hanım için kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim'in dillere destan bir kutlaması hazırladığını duydum. Feyzan Cihan ile Atilla Bingöl'ün Maslak'taki eller havaya eğlencesiyle ünlü mekanında Fulya Hanım 65. yaşını kutlayacakmış.

Kızları, kutlamaya, Fulya Hanım'ın yakın dostlarını davet etmiş. Tabii Fatih Hoca da eşini bu özel gününde yalnız bırakmayacakmış. Bu arada Fatih Hoca, eşine ne hediye edecek acaba, merak ettim...



ÜNLÜ OYUNCU MARKA YÜZÜ OLDU

Yedi yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği filmle geçen yıl sonu setlere geri dönen güzel oyuncu Sinem Kobal, şimdi de model olarak karşımızda. Sinem Kobal, ünlü modacı Ece Ege'nin kreatif direktörü olduğu hazır giyim markası Machka'nın yüzü oldu.

Markanın ilkbahar-yaz koleksiyonu için objektif karşısına geçen Kobal'ın güzelliği ve markanın şık tasarımları bir araya gelince iyi bir iş çıkmış ortaya. Bu arada Sinem Kobal, markanın şıklığını ve gücünü uluslararası arenada da temsil edecekmiş. Hızlı bir geri dönüş yapan Sinem Kobal'ın bakalım yeni projesi ne olacak?