1959'da 22 yaşındayken Galler'den ülkemize gelin gelen Rana Erkan Tabanca'nın annesi Joan Kim Erkan yazarlığa soyunmuş, Kasım 2021'de 'Kim Bu/Lady Who' adlı ilk kitabını yayınlamıştı. Görünen o ki; Kim Hanım, yazarlığı çok sevmiş.

Türkiye'deki hayatını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını anlattığı ilk kitabının ardından, şimdi de 'Kim Bilir' adını verdiği ikinci kitabını çıkardı. Okuyucularını hayatın karmaşası içinde dinginliği, mutluluğu ve anlamı keşfetmeye davet eden Kim Hanım, kitabının tüm gelirini, damadı Erol Tabanca'nın Eskişehir'de kurduğu Odunpazarı Modern Müze'ye bağışlayacak.



GENÇ SANATÇILARA DESTEĞE DEVAM

Sanatın herkes tarafından erişilebilir olması fikrinden yola çıkarak 'Her Eve Bir Sanat' mottosuyla çalışmalarını sürdüren Bazaart, 14. yılında. Sanat öğrencileri, sanatseverler ve koleksiyonerleri bir araya getirerek yeni yeteneklerin keşfedilebileceği bir platform sunmak amacıyla hayata geçirilen Bazaart'a bu yıl, bin 500 başvuru gelmiş.

Bunlar arasından seçici kurulun belirlediği eserler, 13-22 Mart tarihleri arasında sanatsever ve koleksiyonerlerle buluşacak. Gençlere destek olmak isterseniz, bu tarihleri ajandanıza not edin...



İTALYAN ŞEF GURMELERİN DİLİNDE

İstanbul artık gastronomisiyle de dünya metropolleri arasına girdi. Geçen hafta şehre bir restoran daha kazandırıldı. Süzer Ailesi'nin Elmadağ'daki beş yıldızlı otelinde, iddialı bir İtalyan restoranı açıldı.

Restoranın iddiası, dekorasyonu ve Boğaz manzarasından çok mutfak ekibinden kaynaklanıyor. Mutfağın başında İtalya'dan gelen Lombardiyalı executive şef Andrea Cetani var. Başarılı şef, memleketinden ve ailesinden getirdiği lezzetlerle çok özel bir mönü hazırlamış. Cetani'nin mönüsü, şimdiden lezzet tutkunları arasında konuşulmaya başladı bile.



OTELDE MODA CADDESİ AÇILDI

Zincirlikuyu'daki beş yıldızlı otel, 'Masters of Design' (MOD) projesini hayata geçirdi ve seçkin Türk moda tasarımcılarını bir alışveriş caddesinde buluşturdu.

Türk tasarım markaları, bu caddede ürünlerini, hem İstanbullularla hem de dünyanın dört bir yanından otele gelen turistlere buluşturacak. Otelin genel müdürü Burak Unan ve pazarlama ve iletişim direktörü Yeliz Sarı Çalık'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış davetine Ahmet Nazif Zorlu, Raisa ve Vanessa Sason, Melda Tuna, Hatice Aslan ve Rüya Büyüktetik'in de arlarında olduğu pek çok ünlü isim katıldı.



YENİ İMAJDA DOZ AŞIMI!

Yeni albümünün ilk şarkısını dün hayranlarıyla buluşturan Göksel, imajını da yenilemiş. Ancak paylaştığı fotoğrafta gördüğüm, o değil de sanki bir başkası! Göksel'in yeni görünümüne gelen yorumlar arasında beğenenler de vardı ama benim gibi bu değişimin dozunun fazla kaçtığını düşünenler çoğunluktaydı. "Pardon yaş 25 mi?" diye yazan bir takipçisine, "X 2" diye cevap vermiş Göksel.

Yorumlara aldırış etmeyen ve kendiyle barışık olması çok hoş tabii ama doğallıktan da bu kadar uzaklaşmamak gerekir! Gördüğünüz gibi yeni imajını fotoşopun nimetlerinden faydalanarak yaratmış! Dozu çok fazla kaçmış; anlaşılan "dur" diyen de olmamış!!!



RENK TRENDİ TAMAM AMA ŞIK DEĞİL

Bu senenin yıldız rengi kahverengi. Ancak her zaman söylediğim gibi, trendleri uygularken kombinler de çok önemli. Derya Şensoy'da da olduğu gibi, yanlış bir kombin, size garanti şıklık yerine böyle kötü bir görünüm de sunabilir!

Öncelikle koyu kahve ve taba renklerinin bir arada olduğu bu kombinde, uyum sağlamak için oldukça yanlış seçimler yapılmış. Güzel kesimli bu ceketin altına giydiği süet etek renk olarak güzel görünmüyor. Ceketle aynı tercih çorap ise iyice zıtlığı ortaya çıkartmış. Botlar ise ne model ne de boy olarak bu stile uymuş! Özetle, trende uyacağım derken rüküş olmuş.



TREND RADARI

Şallar bu senenin sevilen aksesuarlarından. Boğazlarda göreceğimiz renkli şallar, sofistike bir görünüm yaratmak için gerekli olan parçaların başında geliyor.



Soğuk havalarda şıklık sunacak hem fonksiyonel hem de zarif aksesuarların arasında deri eldivenler geliyor. Tam sezonu olan bu parçalarda renkli modeller de tercih edebilirsiniz.



Karanlık kış günlerinde güneş gözlüğü takmak tezat bir fikir gibi görünse de açık renkli camlar kurtarıcınız olacak. Hem şık hem de kış döneminin gri havasında çok rahat kullanacağınız bu modellerden edinmekte fayda var.