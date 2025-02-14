Son yıllarda maalesef biten aşklar ve boşanmalar tavan yapmış durumda. Ancak aşkları ve evlilikleri yıllardır mutlu mesut devam eden birçok çift de var. Aşka adanan bu en güzel günde, aşkta ve evlilikte mutluluğu yakalayan çiftlerden sırlarını öğrendim.

Kendilerine özel mutluluk sırlarını anlatan cemiyet hayatından ünlü çiftlerin anlattıkları belki size de ilham verir. Sevgililer Günü'nde, sevgiyi ve aşkı konuşalım, ünlü çiftlerin mutlu evliliklerinin sırlarına bir göz atalım.



Aşk kadar saygı da önemli

Çok şükür, yaklaşık dokuz yıldır çok güzel giden bir evliliğimiz var. Tabii ki evlilik kolay değil, çok emek gerektiriyor ama bence bir evliliğin mutlu bir şekilde ilerlemesi için ilk önce çok iyi arkadaş olmak gerekiyor. Sinan benim en yakın arkadaşım, dostum, sevgilim ve kocam. Bir evlilikte, aşk ve sevgi kadar önemli olan bir şey varsa o da iyi anlaşmak ve birbirine saygı duymak.



RÜYA BÜYÜKTETİK

(Can Cansağlar ile evli)

Mutlu olmaya gönlünüz olsun

Öncelikle kendinize, eşinize ve evliliğinize özenli davranmak ve anlaşmaya gönüllü olmak bence çok önemli. Sevginizi korumak için ise, her zaman saygı çerçevesinde kalmak, keyif alacağınız ortak hobiler geliştirmek, birbirinizin kişisel alanlarını tanımak yaşamı kolaylaştırıyor.



GAMZE KEÇELİ

(Nedim Keçeli ile evli)

Aşıksan formüle gerek yok

Gerçekten aşık olduğun, eğlendiğin, iyi arkadaş olduğun biriyle evlenirsen bir formüle de ihtiyacın olmuyor doğrusu. Klasik olacak ama çok doğru; saygıyı kaybetmemek çok önemli. Evlilikte saygı, sevgi ve bir ömür geçirmeye gönlünün olması yetiyor.



MAYA PORTAKAL BİTARGİL

(İbrahim Bitargil ile evli)

Büyük çaba gerektiriyor

Evlilik üzerine bir şey söylemek, örnek olmak, fikir vermek son derece zor. Herkesin ayrı bir dinamiği oluşuyor hiç şüphesiz. Büyük bir özen ve çaba gerektiriyor. Bir de en kıymetli şeylerden biri, yakınında güzel evliliği olan dostların olması. Ve de son söz olarak aile duygusu, çok kutsal bir duygu.



SİBEL KARAKAŞLI

(Ferruh Karakaşlı ile evli)

Sırrımız hesapsız sevgi

Evliliğimize, gerçekten çok aşık olarak başladık. O aşk ve gerçek sevgi, beraberliğimizin tabanında var. Tabii ki bu yolculukta, düştük, zorluklar oldu ama hep birlikte el ele nasıl kalkarız diye baktık. Hatalarımızı da birbirimizi kırmadan dökmeden, birbirimize hep söyledik. Ama tekrar söyleyeyim; bütün bunları, altta yatan gerçek sevgi besliyor. Hesapsız sevgi...



TUBA ERGİN

(Cem Ergin ile evli)

Önce uygun bir eş seçin

Mutlu ve sürdürülebilir bir evlilik için en başta kendi karakterinize uygun bir eş seçmeniz gerekiyor. Sonra, çiftlerin birbirine karşı anlayış ve saygı içerisinde kalması çok önemli. Evlilik uzun bir maraton ve insan yıllar içerisinde değişme potansiyeline sahip. Beraber evrildiğinizde, benzer inançlar ve ilgi alanları yaratabildiğinizde ilişkiyi mutlu bir şekilde sürdürmek kolaylaşıyor.