Geçen yıl, maalesef ardı ardına mutsuz evlilik ve boşanma haberleri vermiş ve ayrılıkların hiç hız kesmediğini yazmıştım. Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK), bunu tescilledi. TÜİK verilerine göre, geçen yıl boşananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artmış! Her zaman söylüyorum; keşke hiç kimse boşanmasa, boşanacaklarsa da bunu medeni bir şekilde becerebilseler.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen'in kızı Suzan Şen'in önceki günkü paylaşımı, tam da bu söylediğime çok güzel bir örnekti. Suzan Hanım'ın "Sonsuza kadar aile" notuyla paylaştığı fotoğrafta, 2003 yılında boşandığı eşi Nedim Keçeli, kızları Melisa, Nedim Bey'in 2017'de evlendiği ikinci eşi Gamze Hanım ve Nedim Bey'in Gamze Hanım'dan olan oğlu Yaman var. Bayıldım bu fotoğrafa. Bakın herkes mutlu... Boşanınca düşman olup hem çocuğunuzu hem de kendinizi mutsuz etmenin ne gereği var!



ÖNCE KORKUTTU SONRA SEVİNDİRDİ

Mesleğe adım attığı 1992 yılından bu yana tanıdığım, eğlence sektörünün duayen işletmecilerinden Emre Ergani ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!

Bir süre önce Emre'nin beyninde bir kitleye rastlanmış ve geçen hafta da Nişantaşı'ndaki bir hastanede yaklaşık sekiz saat süren bir operasyon geçirmiş. Bir süre tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve normal odaya alınan Emre ile ilgili sevindirici haber ise, kitlenin temiz çıkması. Eşi Didem Ergani'nin bir an olsun başucundan ayrılmadığı Emre'ye ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce eski sağlığına kavuşur.



SERİ TATİL!

Aşklarını ilk Günaydın'ın ortaya çıkardığı 69 yaşındaki iş insanı Cem Hakko ile 36 yaşındaki stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Yeni yılı Cem Bey'in Bolu'daki dağ evinde karşılayan aşıklar, geçen hafta Dubai'ye tatile gitti.

Dört gün boyunca Dubai'de gezip eğlenen, çölde safari yapan aşıklar, oradan Amsterdam'a geçmişti. Şimdi de öğrendim ki oradan aşıklar şehri Paris'e gitmişler. Bakalım aşıklar, Paris'teki aşk tatilinden sonra rotayı nereye çevirecek; tatile devam mı edecekler, yoksa İstanbul'a mı dönecekler...



KOMPLOYA KURBAN GİTMİŞ!

Geçen ay, Dilruba-Levent Çelepçi çiftinin 14 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım. Doğrusunu öğrenmek için aradığım Dilruba, niçin ayrıldıklarını söylemese de, "İlk günkü gibi aşık olsam da bitti" demişti.

Sosyete kulislerinde de çiftin arasına giren kişinin, Banu Kavak olduğu konuşulmuştu. Önceki gün Dilruba arayıp, müjdeli haberi verdi. Bir komplo altında olduğunu anladığını ve ortaya çıkarttığını belirten Dilruba, evliliklerini kurtardıklarını söyledi. Çok sevindim; umarım mutlulukları daim olur.