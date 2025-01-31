11 Ocak'ta, Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) bayrak değişimi olduğunu ve Suzan Sabancı'nın, 2003 yılından beri SSM'nin müdürlüğünü yapan Dr. Nazan Ölçer'e övgü dolu vedasını yazmıştım. Önceki gün de ailenin holdinginin yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı, emekliye ayrılan Nazan Ölçer'e veda daveti verdi.







Güler Sabancı davette, "SSM'yi dünya çapında sergilerle tartışmasız özel müzeciliğin öncüsü yapan, benzersiz kılan, hayatlarımızı zenginleştiren, tanımakla ve beraber çalışmakla çok şanslı olduğum, dostum demekle gurur duyduğum Dr. Nazan Ölçer... Çok keyifli ve çok kıymetli, unutulmayacak bir yolculuk oldu. Kucak dolusu teşekkürler" dedi.







Nazan Ölçer de konuşmasında, Sakıp Sabancı ile kendisini Güler Sabancı'nın buluşturduğunu ve bu yolculukta elini hiç bırakmadığını söyledi. Böyle bir veda bence çok değerli çünkü ailenin sanata verdiği önemi gösteriyor.







Tarih boyunca sanat, hep zengin ailelerin hamiliğiyle gelişip yaygınlaşmıştır. Umarım daha çok aile sanata yatırım yapar ve ülkemizin kültür sanat hayatına değer katar.







SEVENLERİ MEVLİDİNDE BULUŞTU

Uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren, 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği iş insanı Fatih Kıral, 20 Aralık'ta vefat etmişti. 42 yıl aynı yastığı baş koyduğu eşi Figen Hanım ile oğulları Onur ve Oğuz Kıral, önceki akşam Fatih Bey için 40 mevlidi okuttu.







Fatih Bey'in sevenleri, Adile Sultan Sarayı'ndaki mevlide akın etti. Önceki yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Bey, bu süreçte hem kendi adını taşıyan torununu kucağına almış hem de büyük oğlunun mürüvvetini görmüştü. Allah gani gani rahmet eylesin.







ATLAS NAZ YAPIYOR!

Sözde kızlar nazlı olur derler ama Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'in kucaklarına almak için dört gözle yolunu bekledikleri oğulları Atlas nazlı çıktı! Normal doğum yapmak isteyen güzel oyuncunun doktoru, doğum için 25 Ocak'a gün vermişti. Ancak çiftin, doğmadan Instagram hesabı açtıkları, Atlas adını verecekleri oğulları naz yapıyor! Dün öğlen saatleri itibariyle Atlas halen annesinin karnındaydı. Geç olsun da güç olmasın... Umarım Zeynep Tuğçe Bayat da oğlu Atlas da sağlıkla kurtulur.







YENİ SERGİ İÇİN GÜN SAYIYOR

Yıllar önce Viyana'da Alfred Hrdlicka ve Hundertwasser gibi Avusturyalı ressamların atölyesinde çalışan ünlü modacı Ferruh Karakaşlı, pandemide yine fırçayı eline almıştı. O dönemden sonra daha fazla resim yapmaya başlayan ve sergiler açan Ferruh Karakaşlı, yine bir sergi hazırlığında. Karakaşlı'nın dört farklı serisinden oluşan 'Kaotik Harmoni' adını verdiği kişisel sergisi 12 Şubat'ta sanat tutkunlarıyla buluşacak. Semboller, imajlar ve imgelerle yarattığı eserleriyle dikkat çeken Ferruh Karakaşlı'nın sergisini ajandanıza almanızı öneririm.