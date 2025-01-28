Hacı Sabancı'nın, evlilik dışı ilişkiden 4 yaşında oğlu olduğu DNA testiyle kesinleşmişti. Hacı Sabancı, konuyla ilgilenmediğini ve süreci avukatlarının takip ettiğini söylerken eşi Nazlı Sabancı ise sessiz kalmıştı. Nazlı Hanım, önceki gün sessizliğini bozdu.

Eşi Hacı Bey ve kızları Alara ile Alpler'e kayak tatiline giden Nazlı Hanım, oradan, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Kızını, eşi Hacı Sabancı ile kendisinin kayaklarını ve üzerine 'sakinlik' yazdığı bir fotoğrafı paylaştı. Keşke sessiz kalmaya devam etseydi! Kartalkaya'da 78 canımız gitmişken bir kayak merkezinden böyle bir paylaşım yapmasına şaştım kaldım.

Bence kaş yapayın derken göz çıkardı! Anlaşılan gayrimeşru bebek skandalına rağmen "Biz mutluyuz" demeye çalışıyor ama diğer yandan bazı hassasiyetleri göz ardı ediyor. Zaten ya yanlış yaptığını anladı ya da eşi dostu uyardı ve Nazlı Sabancı o paylaşımını sildi. Tamam mutlu olun ama kör olmayın!



MUTLULUĞU YAKALADI

Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti. Katıldığı bir programda artık evliliğe inanmadığını belirten Subaşı, ruhunun evli olduğunu, o kişinin de Marlon Teixeira olduğunu söylemişti. "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi.

O yüzden diyorum; huzur içerisinde ölebilirim" diye de eklemişti. Her konuda ayran gönüllü olduğu bilinen Şeyma, galiba bu kez 'gerçek' aşkı buldu. Yanda gördüğünüz fotoğraf da bunu belgeliyor. Umarım daim olur.



SÜPER BABAANNE

Şubat başında 66 yaşına basacak olan Bettina Machler'in torun sevgisi inanılmaz. Kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde Haziran 2022'da anneanne, oğlu Can Hakko sayesinde de Temmuz 2023'te babaanne olan Bettina Hanım, torunlarının üzerine titriyor.

Arkadaşım Ersin Al, önceki gün, gelini Deniz Hakko ve torunu Leo Cem ile Bebek Parkı'na gelen Bettina Hanım'ı görüntülemiş. Önce Leo Cem'i salıncakta sallayan Bettina Hanım, sonra da onunla kaydıraktan kaymış. Bettina Hanım'ın enerjisine ve torun sevgisine şapka çıkarıyorum.



1 YAŞINDA KOVBOY OLDULAR

Ekim 2021'de üç yıllık ilişkilerini resmiyete döken İdo-Yasemin Tatlıses çifti, geçen yıl 22 Ocak'ta da mutlu evliliklerini ikizleri Ayel ve Emir ile perçinlemişti. Tatlıses çifti, ikizlerinin birinci doğum gününü önceki gün aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.

Ünlü çift, ikizlerine kovboy konseptli bir doğum günü partisi düzenledi. Yasemin Şefkatli paylaşımında, "Bugün aile ve yakın arkadaşlarımızla 1'inci yaşgünü pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" ifadelerini kullandı. Oğulların sağlıkla büyütsünler...