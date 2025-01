Ekim ayında, ikinci kez Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Malaga'dan yurda döner dönmez kendisine çok lüks bir araç satın almıştı.







İki tekerlekten kazandığı parayı dört tekerleğe yatıran Toprak, 'Kraliyet Otomobili' olarak tanınan dünyanın en lüks otomobil markasının yüzde 100 elektrikli coupe modelini altına çekip adeta krallığını ilan etmişti!







Ancak öğrendim ki, henüz 28 yaşındaki Toprak, 850 bin Euro ödeyip (Türkçesi yaklaşık 32 milyon lira) aldığı otomobilini satıyormuş. Sadece üç ay kullandığı, servet değerindeki otomobilini satmaya karar vermesine şaşırdım doğrusu!







Böyle bir otomobil alıp üç ay sonra satmak isteyeni de ilk kez görüyorum. Acaba hevesini alıp "yeter" mi dedi yoksa başka bir otomobil beğendi de onu almak için mi satıyor? Yakında öğrenir, sizinle de paylaşırım.







NEW YORK'TAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Türkiye'nin önemli holdinglerinden birinin yönetim kurulu üyesi olan Doruk Kaya ve eşi Tuğana Hanım ile ilgili müjdeli bir haberim var! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyip üçüncü bebeğine hamile kalan Tuğana Hanım, cuma günü doğum yaptı. Nisan 2016'da Kıbrıs'ta evlenen Kaya çifti, mutlu evliliklerini, Ekim 2019'da New York'ta doğan kızları Alara ve Ocak 2021'de İstanbul'da doğan kızları Larisa ile perçinlemişti. Kaya çiftinin iki kızdan sonra bir oğulları oldu. Junior Kaya da, büyük ablası Alara gibi New York'ta dünyaya gözlerini araladı. Oğullarını sağlıkla büyütsünler.







SEYŞELLER BİZİ ÇAĞIRIYOR!

Türkiye öyle büyük ve önemli bir ülke ki, dünyanın en gözde turizm ülkeleri ülkemize kendilerini tanıtmaya geliyor. Katar, Dubai gibi dünyanın parlayan yıldızları, Türkiye'de turizm ofisleri açarken geçen hafta da Hint Okyanusu'ndaki turizm cenneti Seyşeller'in turizm ofisi yöneticileri İstanbul'a geldi. Seyşeller Turizm Ofisi Genel Sekreteri Sherin Francis, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyip ülkesini anlattı ve Türkleri tatile davet etti. Sherin Francis bu arada, Seyşeller'e direkt sefer düzenleyen THY'ye, turizmlerine çok büyük katkı sağladığını söyleyip teşekkür etti. Seyşeller'e gitmek isterseniz bizi orada çok seviyorlar, bilginiz olsun...







SÜREN EKŞİOĞLU VEFAT ETTİ

Alp, Berk ve Can Ekşioğlu kardeşler yasta. Çünkü anneleri Süren Ekşioğlu, cumartesi günü vefat etti. Aralık 2014'te, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan ünlü iş insanı babaları Uğur Ekşioğlu'nu ebediyete uğurlayan kardeşler, şimdi de annelerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Süren Hanım, bugün Bebek Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından, Ulus Mezarlığı'nda, 48 yıl aynı yastığa baş koyduğu merhum eşi Uğur Bey'in yanına defnedilecek. Allah Süren Hanım'a gani gani rahmet eylesin, sevenlerine de sabırlar versin.