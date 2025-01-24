Oyunculuğun; yeteneğin yanı sıra bir 'aşk' meselesi olduğunu bir kez daha anladım. Nasıl mı? Damla Sönmez'in Şamdan Plus dergisindeki röportajını okuduğumda... Damla Sönmez, dünyanın en önemli üniversitelerinden olan Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne kabul edilmiş, gitmiş de ama oyunculuk aşkı ağır basınca bırakıp gelmiş.

Mimar Sinan ve Yeditepe üniversitelerinde oyunculuk ve tiyatro okuyup oyuncu olmuş. Damla Sönmez bugünlerde, bir yandan gelen teklifleri incelerken bir yandan da rol aldığı 'Strange, Abandoned, Dranged / Hiçbir Şey Normal Değil' adlı belgeselin yurt dışındaki festivallerde gösterilmesinin heyecanını yaşıyormuş.

Aslında en büyük heyecanı ve mutluğu ise; -kendi deyimiyle- kızı Lola'ymış. Lola, yeni sahiplendiği köpeğiymiş. "Lola bana bambaşka duygular tattırdı. Kalbimi genişletti. Benim güzel kızım, şu anda hayatımın merkezinde" diyor. Başka neler mi söylemiş? Devamı Şamdan Plus'ta...



SEVİM EGESOY ANNEANNE OLUYOR

Bir zamanlar 'Anadolu'nun Prensesi' olarak anılan 60 yaşındaki şarkıcı Sevim Egesoy, anneanne olmaya hazırlanıyor. Egesoy'a bu mutluluğu yaşatacak kişi ise, Kasım 2022'de, 12 yıl flört ettiği Lübnanlı iş insanı Rachad Ghandour ile evlenen kızı Burcu Özüyaman.

Öğrendim ki, bir dönem mankenlik de yapan iş insanı Burcu Ghandor, oğluna sekiz aylık hamileymiş.

Kraliyet ailelerinin düğünlerini de tasarlayan Ziad Raphael Nassar'ın organize ettiği iki gün süren masalsı bir düğünle İstanbul'da evlenen çift, mutlu evliliklerini artık bir bebekle perçinleyecek. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.



SEKTÖRÜ İÇİN ÇALIŞACAK

Geçen hafta gerçekleşen Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) seçimlerinde, Volkan Akkaş'ın da yönetime girdiğini öğrendim.

6 ülkede 12 marka altında toplam 54 restoranı olan grubun kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Volkan, TURYİD'in başkan yardımcılığının yanı sıra Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi'nde de başkanlık görevini üstlenmiş. Volkan Akkaş'ın, 2019'da kendi restoranlarında başlattığı 'Sorumlu Restoran Hareketi' projesi gibi, sektörde önemli sürdürülebilirlik projelerine imza atacağına şüphem yok.



ESRA OFLAZ'I UTANDIRAN OLAY!

Kızı Almira ile İstanbul'a tatile gelen Esra Oflaz ile karşılaştım önceki gün. 78 cana mal olan Kartalkaya faciası nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Esra Hanım, kendisinin de geçen hafta Londra'daki evinde yangın tehlikesi atlattığını anlattı.

Esra Hanım, evinde pişirdiği tavuğu yakınca, çıkan dumanlar nedeniyle yangın dedektörü devreye girmiş ve yangın alarmı çalmış. Doğal olarak herkes binayı boşaltmış. Esra Hanım, buna sebep verdiği için o kadar utanmış ki, binanın önünde toplanan komşularına durumu anlatıp tek tek hepsinden özür dilemiş. Keşke Kartalkaya'daki o otelde de yangın alarmı çalsaydı ve insanlar dışarı çıkabilseydi.