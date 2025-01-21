Çok sevdiğim, "Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" sözünü daha dün Hacı Sabancı'ya ithafen kullanmıştım! Şimdi de aynı sözü Seda Sayan'a söylüyorum!

21 Aralık'ta, Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile Dubai'ye yerleşmeye karar verdiğini ve oturdukları villasını satışa çıkardığını yazmıştım. Seda Sayan önceki gün haberimi yalanlamış; "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz gücümüz burada" demiş.

Ben de "Pes" diyorum. Çünkü o günkü haberimde, Seda Sayan'ın komşularına mektup gönderip Dubai'ye yerleşmeye karar verdiklerini o yüzden villasını sattığını ve 'öncelik sizin' diyerek villayı önce komşularına teklif ettiğini de eklemiştim.

İşte bu da belgesi... Seda Sayan o zaman, yanda gördüğünüz mektubu bütün komşularına göndermişti.

Madem öyle bir şey yok, komşularına neden böyle bir şey söyledin ve neden villanı onlara satmaya çalıştın? Yoksa tüm bunlar, daha önce de satışa çıkardığın villanı satma taktiği miydi?



ÖZGE'NİN TAKİPÇİLERİ İNTİKAM ALDI!

Ünlü manken Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile adeta ikinci adresleri olan İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Gstaad'ta tatilde yine. Özge'nin, eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın, reddettiği çocuğun babası olduğu kesinleştiği gün Gstaad'dan yaptığı tatil paylaşımın altına yorum yağdı!

"Oğullarına kız beğenmeyen Arzu Sabancı, önce oğullarına sahip çıksın, düzgün yetiştirsin", "Alma Özge'nin ahını, çıkar uzay uzay", "İlahi adalet" gibi yüzlerce yorum vardı.

Özge'nin takipçileri demek ki, hiçbir şeyi unutmuyor ve yeri geldiğinde işte böyle en acımasız şekilde cevabını veriyor! Aman Özge'ye yanlış yapmayın!



KALYON KÜLTÜR İLE EĞLENCELİ SANAT

Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta, sanatseverler için zengin etkinlik içeriği sunan Kalyon Kültür, çocukları da ihmal etmiyor. Kalyon Kültür, sömestir tatiline giren çocuklar için özel bir etkinlik programı hazırlamış.

Çocukların yaratıcı düşünmelerini destekleyen, sanatla birlikte sosyalleşebilmelerini sağlayan ve kendi el becerileriyle eserler yaratmalarına fırsat tanıyan etkinlikleri görünce çocuk olasım geldi!

Yaratıcı drama atölyesinden ebru ve kukla atölyesine kadar pek çok etkinlik Kalyon Kültür'de çocukları bekliyor. Hepsi ücretsiz olan etkinliklere katılmak için www. kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/ adresinden kaydınızı yaptırmanız yeterli.