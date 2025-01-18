Dün başlayan sömestr tatili ile birlikte dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlayan sosyetik isimlerin büyük bir çoğunluğu tercihlerini, yine kayak tatilinden yana kullandı. Öğrendim ki, favori adresleri ise tabii ki yine Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courhevel olmuş.

Kendisi de Courchevel yolcusu olan bir arkadaşım, "Bu sene yine herkes Courchevel'de" dedi. Türk Hava Yolları, talebi karşılayabilmek için Lyon'a her gün 3 ek sefer koymuş. Otellerde yer bulamayan ailelerin birkaçı bir araya gelip chalet (dağ evi) kiralamış.

Restoranlar, Türkçe menüleri bastırıp, DJ'ler Türkçe şarkılardan oluşan playlist'ler hazırlamış. Bu da demek oluyor ki, Türk sosyetesi, Avrupa jet-set'inin de buluşma yeri olan Courchevel'de yine üstünlüğü ele geçirecek ve Türk bayrağını Alpler'in zirvesinde dalgalandıracak.



YENİ YAŞINA FİT GİRMİŞ!

Önceki gün, liman işletmeciliği başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren holdingin patronu Mehmet Kutman'ın doğum günüydü. Yakın arkadaşı Fırat Namlı, 65 yaşına giren Mehmet Kutman için, Etiler'deki bir mekanın üst katını kapatıp 'Dolce Vita' temalı sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Aralarında Suzan Sabancı, Sahir Erozan, Ayşe-Ece Ege, Melkan Gürsel ve Aslı Üstünkaya'nın da olduğu yaklaşık 80 dostu, Mehmet Kutman'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Gecenin en çok konuşulan konusu, 65 yaşına giren doğum günü çocuğunun fazla kilolarından kurtulmasıymış!



ARKADAŞLIKTAN ÖTE BİR DURUM YOK!

2012 yılında, o dönem Beşiktaş Başkanı olan 21 yıllık eşi Fikret Orman'ın ihanetine uğrayan Sedef Orman, anında mahkemeye başvurup boşanmıştı. Beş yıl boyunca adını aşk dedikodularından uzak tutan

Sedef Hanım, bir yıl Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik ile üç yıl önce de kısa bir süre güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar ile flört etmişti. Uzun süredir oralarda olmayan Sedef Hanım, birkaç gün önce, bir dönemin popüler iş insanlarından Süreyya Ciliv ile bir davette görüldü. Tabii hemen dedikodu kazanları kaynadı! Ancak öğrendim ki, aralarında arkadaşlıktan öte bir durum yokmuş.



SAADET IŞIL AKSOY BERLİN YOLCUSU

Son aylarda sadece davetlerde görüp ne ekranda ne de beyazperdede rastladığım Saadet Işıl Aksoy'un Berlin'e gitmeye hazırlandığını öğrendim. Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı 'Confidente' (Sırdaş) adlı film, 13 Şubat'ta başlayacak olan Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapacakmış.

Saadet Işıl Aksoy da işte bu yüzden Berlin'e gidip filminin prömiyerinde boy gösterecekmiş. Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği, Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olan 'Sırdaş' bakalım ülkemizde ne zaman vizyona girecek...



SIRA DIŞI UYGULAMA!

Oyuncu Ezgi Mola, 2019 yazında, o dönem sevgilisi olan işletmeci Mustafa Aksakallı ile ortak olup Çeşme Alaçatı'da mekancılığa soyunmuştu. Senesine mekanlarını ikileyen aşıklar, önceki yıl evlendikleri İstanbul'da da bir şube açmıştı. Ünlü çift, Kuruçeşme'deki mekanlarını kafe konseptinde açmıştı ancak öğrendim ki, kulüpten vazgeçememişler!

Mekanlarını, gece yarısına doğru kulübe çeviriyorlarmış. Ancak beni çok şaşırtan bir uygulamaları var! Kulüp için gelenlere 2 bin 500 lira harcama mecburiyeti koymuşlar. Üstelik kafeye gidip kulübe kalmak isteyenlere de bunu uyguluyorlarmış. Gece kulübünde harcama limiti nedir Allah aşkına! İzmirli Mustafa Aksakallı, beach kafasını İstanbul'a taşımış anlaşılan!



AYAKKABI BÜTÜN ŞIKLIĞI BOZMUŞ!

Kariyer yolculuğunda kısa sürede çok yol kat edenlerden biri olan tasarımcı Benan Terzioğlu, bu hafta radarıma takılan kişi oldu. Kendi stil anlayışına sadık kalıp değişen trendlere de uyum sağlayan stiliyle dikkat çeken Benan, katıldığı davette gümüş rengi oldukça şık bir elbise giymişti.

Kesimi ile oldukça dikkat çekici olan elbisesini, saçı ve makyajıyla çok doğru bir şekilde kombinlemişti. Ancak ayakkabı tercihi maalesef çok yanlıştı. Bu elbisesinin altına ya uzun bir çizme ya da şık bir ayakkabı çok daha doğru olurdu.

TREND RADARI

Kumaş pantolonlar popülerliklerini sürdürürken, model olarak sürekli güncelleniyor. Maskülen kesimlerin yanı sıra bu kış düşük bel ve detaylarla sporlaşan modelleri de göreceğiz.

Kıyafetler bu kış sadeleştikçe aksesuarlar hareketleniyor. Sade şıklığı en güzel tamamlayan stile enerji katan püskül detaylı çantalar olacak.

Soğuk havaların kurtarıcı kombini triko takımlar yeniden sahneye çıktı. Aynı tonlardaki etek-kazaklar hem kombinlemesi kolay hem de günün her saatine uygun parçalardan.