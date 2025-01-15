Tekstilci Sarar Ailesi'nde olduğu gibi bir başka tekstilci aile olan Toplusoy Ailesi'nde de aile içi kavga yaşanıyor! Süleyman Toplusoy'un ani vefatından sonra abisi Turgut Toplusoy ile merhum kardeşinin eşi ve çocukları arasında miras kavgası başlamıştı. Süleyman Toplusoy'un büyük kızı Serra Toplusoy, "Amcam Turgut Toplusoy, güvenimi kötüye kullanarak, usulsüz işlemlerle babamdan kalan iki arsayı kendi üzerine geçirdi.

Resmi kayıtlarda bu işlem satış olarak görülmekte ise de, ben hiçbir bedel almadım. İşlemin miras intikali için gerekli prosedür olduğunu düşünerek imza attım. Daha da vahim olan, amcamın aynı arsalar için, babamın ikinci evliliğinden olan kardeşlerim Zeynep (10 yaşında) ve Selin'in (9 yaşında) haklarını da benzer şekilde gasp etmesidir" deyip dava açmıştı. Serra Toplusoy'un, amcası Turgut Toplusoy aleyhine açtığı, Tapu İptali ve Tescil (İrade Fesadına Dayalı Aldatma) davasının ilk duruşması 17 Ocak'ta görülecek. Bu dava öyle birkaç duruşmada sonlanmaz, bakalım bu aile içi kavganın sonu nereye varacak.



DÜNYA BARIŞI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

ÇEV Sanat'ın, genç yeteneklerini dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez ile bir araya getireceği, aylardır dört gözle beklenen "Barış Konseri", önceki akşam gerçekleşti.

ÇEV Sanat mezunlarından, Berklee College of Music'te akademisyen Prof. Utar Artun'un dünya barışı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleştiği, ünlü Maestro İbrahim Yazıcı'nın yönettiği konser, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin gönüllü olarak üstlendiği konsere, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de yoğun ilgi gösterdi.



ZOR OLANI SEÇTİLER!

Boşanma haberleri yeni yılda da hız kesmezken, boşanma kararı aldıkları konuşulan Mustafa-Melis Sandal çiftinden müjdeli haber geldi! 2022'de evlenen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un arası, sebebini öğrenemediğimiz bir olaydan dolayı geçen ekimde bozulmuştu.

Başlarından birer evlilik geçen çiftin yine dullar kervanına katılacağını düşünürken, evliliklerini kurtarmayı başardılar. Artık sorunlarını nasıl çözdüler, kim geri adım attı bilmiyorum ama eski mutlu günlerine dönmüş görünüyorlar. Yuva yıkmak kolay, zor olanı ise kurtarmak. Zor olanı seçen ünlü çifte mutluluk diliyorum.