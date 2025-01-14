Eski Türkiye Güzeli Hande Subaşı ile 2012 yılında evlenen, 2016'da da anlaşmalı olarak boşanan iş insanı Can Tursan, ikinci kez damat oluyor.

Boşandıktan sonra adı aralarında Ahu Yağtu'dan Müjde Uzman'a kadar pek çok ünlü güzelle anılan Can Tursan'ın müstakbel eşi de tanıdık bir isim: "Köpek pusetli kız" olarak adını duyuran, sosyetik güzel Alara Sıracı.

Can Tursan, önceki akşam ailesini ve yakın dostları İzzet-Yasemin Özilhan çiftini de alıp Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız istemeye gitti.

Yasemin Özilhan'ın "Aldık kızı" notuyla müjdelediği haberin ardından nişan yüzükleri takıldı.

Bu arada kız isteme töreninin en komik anı, Can Tursan'ın kahve içtiği anlardı. Müstakbel gelin kahvenin içine tuz yerine artık ne koyduysa, yüzü çeşitten çeşide giren ve herkesi kahkahaya boğan müstakbel damat, "Ben ne içtim bilmiyorum" demekle yetindi!



ARKADAŞLARIYLA ADRENALİN DEPOLADI

Dünyanın adrenalini en yüksek sporlarından biri olan heliski tutkunu Allan Hakko, Ayder Yaylası'nda sezonu açtı. Hiçbir ulaşımı ve pisti olmayan dağların zirvesine helikopter ile çıkıp kayarak aşağı inilen bu spora birkaç yıl önce merak saran

Allan Hakko, kendisi gibi heliski tutkunu olan dostları Ahmet Berkman, Turgut Konukoğlu ve Umur Gençoğlu ile birlikte hafta sonu Rize'deydi. Helikopterle Kaçkarların zirvesine çıkıp adrenalin dolu bir iniş yapan Hakko ve dostları, nisana kadar bunu 4-5 kez daha tekrarlayacakmış.



EN İYİLER ANTALYA'DA KAPIŞTI!

O beyaz pütürlü topun peşinden gitmeye bayılan golf tutkunları, hafta sonu Antalya'da düzenlenen golf turnuvasında buluştu.

Türkiye'nin önde gelen 13 golf kulübünün en iyi üç oyuncusuyla katıldığı turnuvada, bu yıl 39 profesyonel golfçü kıyasıya yarıştı. Türk golfünün en önemli takım organizasyonlarından olan turnuvanın geçen yılki şampiyonu olan golf kulübü, 282 netle bu yıl da zirveye çıktı.



ÜNLÜ MİMARDAN İKİNCİ ALBÜM

Başarılı iç mimar ve tasarımcı Derin Sarıyer, 2013 yılında 41 yaşındayken müzisyen koltuğuna da oturmuş, her yıl çıkardığı single'larla herkesin dikkatini çekmişti.

2019 yılında 'Hayattasın Tedavisi Yok' adını verdiği ilk albümünü çıkaran Derin Sarıyer, geçen hafta da ikinci albümü 'Derken' ile müzikseverlerle buluştu. 10 şarkıdan oluşan bu özel albüm, sanatçının derin duygu dünyasını ve kendine özgü müzikal tarzını yansıtıyor. 'Derken'in şarkıları aşk, hayat ve varoluşa dair hikâyeleriyle dikkat çekiyor.