Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) bayrak değişimi yaşandı. 2003'ten beri müzeyi yöneten Dr. Nazan Ölçer, bayrağı Prof. Dr. Ahu Antmen'e devretti. Bu değişimle ilgili, Sabancı Ailesi'nden ve müzenin en büyük destekçisi bankanın yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı'yla konuştum.

"Nazan Hanım'ın gidişiyle müzede gerçekten inanılmaz bir dönemin sonuna geldik" diyen Suzan Hanım şöyle devam etti: "Nazan Hanım ile olağanüstü sergilerde birlikte çalışmak, hayatımın en büyük ayrıcalıklarından biri oldu. Hep 'Öyle yapalım ki, bir ikincisi olmasın' derdi ve tam da bunu yaptı. Öyle bir standart belirledi ki unutulması imkansız."

Suzan Hanım'a SSM'yi emanet ettikleri Prof. Dr. Ahu Antmen'i de sordum. "Ahu Hanım da çok deneyimli ve bilgili. Nazan Hanım'dan sonra böyle bir görevi herkes üstlenemez. Ahu Hanım, deneyimi ve kişiliğiyle eminim nice nice başarılara imza atacaktır" dedi. Ben de Ahu Antmen'e başarılar diliyorum. Müze ne kadar iyi yönetilirse kazanan sanatseverler olacaktır.

ŞIK VE IŞILTILI BİR GECE

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar, yine harika bir geceye ev sahipliği yaptı. Bu özel gecede, Stefan Osman Tiron'un, 2021 yılında kurduğu mücevher markası Tiron'un, el işçiliği ile hayat bulan ve zarafetin büyüsünü taşıyan 'Charlotte' koleksiyonu görücüye çıktı.

Cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimlerin katıldığı gecenin onur konuğu ise Ece Sükan'dı. 2025'ın şık ve ışıltılı bir şekilde karşılandığı geceye katılan konuklar, Charlotte koleksiyonundaki tasarımları ve hikayelerini çok beğendi.



AYAKKABI VE ÇANTALARIYLA MÜZE AÇACAK

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Etel Baler'in, Şamdan Plus'taki röportajını okurken ilginç bir hayali olduğunu öğrendim. Meğer Etel Hanım'ın en büyük hayali ayakkabı ve çanta müzesi kurmakmış. Üstelik kendi çanta ve ayakkabılarıyla...

"Yurt dışında bunun güzel örnekleri olmasına rağmen ülkemizde hiç yok. Çok zor bulduğum, defilelerden topladığım özel parçaları, hikayeleriyle birlikte, belli bir dönemi anlatır şekilde sergilemek ve vatanıma böyle bir müze kazandırmak istiyorum" diyor Etel Hanım. Umarım hayali gerçek olur. Bu arada demek ki, bir müze açacak kadar değerli çanta ve ayakkabıları var...



ŞEYMA'DAN SONRA ŞEVVAL!

Şeyma Subaşı'ndan sonra Şevval Şahin de havyar tutkunu çıktı! Geçen mart ayında yazmıştım; Şeyma sosyal medyada "Şu anda evde havyarımın tadını çıkarıyorum; çok lezzetli" notuyla havyar yediği bir fotoğraf paylaşmıştı.

Hafta içinde de Şevval Şahin benzerini yaptı. Ünlü manken, kahvaltısından havyarlı bir fotoğraf paylaşıp her sabah havyarlı haşlanmış yumurta yediğini yazdı.

Tamam paran çok havyar alabiliyorsun, tamam havyarı nasıl yiyeceğini de biliyorsun ama bunu insanların gözüne sokmanın amacı ne acaba? Benim aklıma 'görgüsüzlük'ten başka bir cevap gelmiyor. Bu arada Şeyma havyarlı paylaşımının altına 'saçmalamış olabileceği' notunu düşmüştü, Şevval onun da bilincinde değil!



ÇORAP VE ÇİZME SEÇİMİ YANLIŞ!

10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan geçen yıl martta boşandıktan sonra, "Hayata yeniden başladım" diyen Buse Terim'in değişimi hepimizin dikkatini çekiyor.

Farklı stilleri başarıyla taşıyan Buse, geçenlerde katıldığı bir davette tercih ettiği kırmızı etekceket takım ile yine kendisine has stilini ortaya koymuştu. Ancak Buse'nin kombinlediği çizme ve çorap seçimi pek yakışmamış. Kızıl tonlarda bir çorap ve dar kesim çizme, daha doğru ve daha şık bir seçim olabilirdi.

TREND RADARI

Bu sezonun rengi kahverengi, hem de tüm tonlarıyla... Özellikle aynı stilde farklı tonları bir araya getirmek hem sofistike hem de şık bir görünüm için birebir.

Giyimdeki maskülen görünüm, saç ve makyaj stillerine de yansıyor. Kısa kesim saç modelleri yeniden öne çıkarken, varla yok arası makyajlar da bu modellere eşlik edecek.



Kış sezonunun hit parçalarından biri de kesinlikle kadife ceketler. Fitilli veya düz dokuma kadife ceketler, hem şık hem günlük stillere eşlik edecek.