Yaklaşık iki ay önce, İstanbul'da sahibi olduğu tarihi binada izinsiz tadilat yaptığı gerekçesiyle, 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasıyla gündeme gelen fenomen restorancı Burak Özdemir'in nam-ı diğer CZN Burak'ın, Nişantaşı'nda daire satın aldığını öğrendim.

Havuzlu bir villada, kardeşiyle birlikte yaşayan CZN Burak, Nişantaşı'ndaki bu eve taşınmış. Kardeşinden ve dört katlı villadan ayrılıp tek başına Nişantaşı'ndaki evinde yaşamaya başlamış. CZN'e Burak'ın evi kimden satın aldığını da öğrendim. Ev, sosyetenin ve sosyal medyanın ünlü ismi Nur Bilen Yavuzer ile eşi plastik cerrah Reha Yavuzer'miş.

Yavuzer çifti, Kemerburgaz'da orman içinde bir villaya taşınınca yıllarca yaşadıkları bu evi de CZN Burak'a satmış. Ünlü restorancı geçen yaz "çocukluk hayalim" deyip satın aldığı lüks aracını da yeni evinin garajına koymuş. Artık 'Nişantaşı çocuğu' olan CZN Burak, tarihi binasında olduğu gibi evinde de izinsiz tadilat yapmaya falan Reha-Nur Bilen Yavuzer kalkmamıştır umarım!



BAŞARISINI DOSTLARIYLA KUTLADI

İstanbul'a pek çok popüler lezzet durağı kazandıran başarılı iş insanı Erhan Ece'nin kebap restoranı, dünyanın prestijli rehberi Gault & Millau Türkiye'den 'Geleneksel Mutfak Ödülü' almıştı.

Erhan Ece, başarısını kutlamak ve mutluluğunu dostlarıyla paylaşmak için önceki akşam Ataköy'deki restoranında bir davet düzenledi. Gamze Cizreli, Ebru Koralı, Vedat Başaran, Sadettin Cesur, Nuri Develi, Ege, Suat Suna gibi gastronomi ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı, lezzetli ve eğlenceli buluşmaya İlhan Gencer de müzikleriyle renk kattı.



300 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Mesleğindeki başarısı kadar sanatçı kimliğiyle de tanınan Psikiyatrist Dr. Rahşan Düren, 15 Ekim'de pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi 'Verwegenheit'i sanatseverlerle buluşturmuştu.

Düren'in uzun bir üretim sürecinden sonra açtığı, 100 eserden oluşan sergisi 31 Aralık'ta bitecekti. Ancak sergi sanatseverlerden yoğun ilgi görüp, 300 bine yakın kişi tarafından da ziyaret edilince, 15 Mart'a kadar uzatılmış. Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Tarhan Han'da yer alan sergiyi görmediyseniz; kaçırmayın.



BÜYÜK AŞK BİTTİ Mİ?

Beşiktaş başkanlığı seçimini kaybeden Hüseyin Yücel'in kardeşi Begüm Yücel, DJ eşi Doğuş Çobakçor'un çapkınlıklarını yakalayınca Eylül 2020'de tek celsede boşanmıştı. Ünlü DJ, ara vermeden Asya Hocaoğlu ile yeni aşka yelken açmıştı.

Sık sık sevgilisiyle buram buram aşk kokan fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Çabakçor'un fotoğrafları sildiğini, birbirlerini de takipten çıktıklarını gördüm. Sanırım 'büyük aşk' bitmiş! Ama işin ilginci, o aşk fotoğraflarının halen Hocaoğlu'nun sayfasında duruyor olması... Asya'nın barışacaklarına dair bir umudu var sanırım!