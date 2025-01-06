Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, önümüzdeki ay ilişkilerini ikinci yıldönümünü kutlayacak. Aralık 2023'te kısa süreli bir ayrılık yaşasalar da, aşkları doludizgin devam ediyor.







Ancak daha önce de yazdığım gibi rol aldıkları dizinin yapımcısı, ilişkileriyle ilgili konuşmalarını ve birlikte görünmelerini yasakladığı için, onlar da mecburen gözlerden uzak yaşamaya çalışıyordu. Gizli saklı yaşanan aşklarla ilgili çok dedikodu çıktığı için, onların da hakkında sürekli yenilerini duyuyorduk. Galiba bu gizemde artık sona gelindi!







Yapımcı mı geri adım attı, yoksa aşıklar mı kazan kaldırdı bilmiyorum ama Afra ile Mert, son gittikleri tatil dönüşü ezber bozdu! Bugüne kadar hep gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar, bu kez gazetecilere rahat rahat poz verdi. Hatta soruları bile cevapladılar. Çok mutlu görünüyorlardı, daim olur umarım.







ZEYNEP TOKUŞ EZBER BOZDU

İlk evliliğini Bülent Helvacı, ikincisini Alp Nuhoğlu ile yapan 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, aradığı mutluluğu üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk'te bulmuş ve 2012 yılında da onunla evlenmişti. Üçüncü evliliğinden sonra yeni bir hayat kuran tescilli güzel, ekranlardan uzaklaşıp jimnastik eğitmeni olmuştu.







İşiyle ilgili sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Zeynep Tokuş, ilk kez ailesini paylaştı. Eşi Yılmaz Bey, kızları Ayşe ve önceki evliliklerinden olan oğulları Alp ve Ali ile birlikte fotoğrafını koydu. Bu arada çocukları boyunu geçmiş ama maşallah güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.







EN PAHALI KAHVENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen tescilli güzel, üç çocuk annesi ve ödüllü yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni yılı eşi Demir Bey ve çocukları ile Endonezya'nın popüler adası Bali'de karşıladı. Aslıhan Hanım, tatilde bile çalıştı ve oraya kadar gitmişken dünyanın en pahalı kahvesi Kopi Luwak'ı araştırdı. Endonezya'nın birkaç adasında yaşayan misk kedisinin yediği ve sonra dışkıladığı kahve çekirdeklerinin peşine düştü. Yerinde incelediği kahveyi kavurup içen Aslıhan Hanım, bu dünyanın en pahalı ve en ilginç kahvesiyle ilgili edindiği bilgileri takipçileriyle de paylaştı.







YENİ YILIN İLK SERGİSİ

Sanat hayatında 28'inci yılı geride bırakan Sabiha Kurtulmuş, Beyoğlu'ndaki galerisinde yeni yılın ilk sergisine imza atmaya hazırlanıyor. "Hayatı sanatla adlandırmak büyük bir lüks" diyen Kurtulmuş, dünyanın en önemli sanatçılarını yetiştiren Düsseldorf Akademisi'nden mezun iki sanatçıyı Türk sanat tutkunları ile buluşturacak. Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu'nun yaptığı Hanna Effen ve Nadine Sengstock'un eserlerinden oluşan 'Güç ve Kırılganlık' adlı sergi 11 Ocak'ta açılacak.