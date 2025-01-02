Bir gecede birkaç kapı aşındırmaya bayılan İstanbul'un elitlerinin, özellikle yılbaşı akşamları en az üç kapı yapmazsa içleri rahat etmezdi! Ancak özellikle pandemi sonrası bu alışkanlıkları yerini, PTT'ye (Pijama, Terlik, Televizyon) bırakmıştı.







Bu yıl da çoğu, PTT modasına uyup evden kapı dışarı çıkmadı. Evlerini süsleyip bir restoranda veya kulüpteki ortamı evlerine taşıyarak çok şık yılbaşı sofraları kurdular.







Müdavimleri oldukları restoranlara özel menüler hazırlatıp aileleriyle veya dostlarıyla masalarına kuruldular ve yeni yıla evde girdiler. Özellikle genç elitler de evlerini adeta kulübe çevirdi ve sabaha kadar partilediler.







Cuma günü en güzel yeni yıl hediyesi olan kızları Yaz'ı kucaklarına alan Eda-Ferhat Zamanpur çifti de yılbaşı gecesini, kızları Yaz ve aile büyükleriyle birlikte evde geçirenler arasındaydı.







2025'İ ZİRVEDE KARŞILADILAR

PTT trendi bu yıl da devam etti etmesine ama yılbaşı kutlaması için şehri terk edip zirveye çıkanlar da yok değildi. Birkaç hafta önce kayak sezonunu Palandöken'de açan İstanbul'un elitleri, bu kez Uludağ ve Kartalkaya'da pistleri şenlendirdi.







Yeni yıla karlar altında girmek isteyen ünlü isimler, gündüzleri çoluk çocuk kayak yapıp karın tadını çıkardı. Yılbaşı gecesi de otellerin yılbaşı balosunda 2025'in gelişini kutladılar.







Eşi Neslişah Hanım, çocukları Emir Eras ve Alara ile geçen yıl bol bol gezen ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, yılbaşında ailesiyle Uludağ'daydı.