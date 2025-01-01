Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın kız kardeşi, yemek yazarı ve gastronomi danışmanı Sedef İybar, Şubat 2016'da hayatının şokunu yaşamış; uğruna eşi Şükrü Gürün'den boşanıp evlenmese de 19 yıl boyunca birlikte yaşadığı Korkut Ömür tarafından terk edilmişti.

Üstelik Korkut Ömür, Sedef İybar uğruna boşandığı eşi ünlü modacı Mehtap Elaidi'ye geri dönmüş ve hatta bir ay sonra da onunla tekrar evlenmişti. Ancak filmlerde olacak bu hikayede yine bomba bir gelişme oldu!

12 Mart 2016'da, Rumeli Hisarı'ndaki evlerinde, 19 yıllık ayrılığın ardından ikinci kez nikah masasına oturan Korkut Ömür ile Mehtap Elaidi boşandı. Evet, yanlış okumadınız... Sekiz yılın ardından yine resmen evliliklerini sonlandırdılar. Şimdi ister misiniz, bu filmin devamı gelsin ve Korkut Ömür tekrar Sedef İybar'a dönsün! Olur mu olur; olursa da hiç şaşırmam!



BİR YIL GEÇTİ DÜŞMANLIK BİTMEDİ!

Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu, tanışmalarının birinci yıldönümü olan 20 Temmuz 2023'de nikah kıymış, 12 Ağustos 2023'te Monako'da düğün yapmış ancak Dudaroğlu, Aralık 2023'te hamile eşinden boşanmak için dava açmıştı.

19 Şubat'ta Fatoş Mila adını verdiği kızını dünyaya getiren Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu, medenice boşanmaya becerememişti. Birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftin bir yılın sonunda durumlarını merak edip araştırdım. Maalesef boşanamamışlar ve halen birbirlerinin gözünü oymaya çalışmaya devam ediyorlarmış!

ULUDAĞ'DA MUTLU AİLE TABLOSU

Uludağ'da Kovid-19'a yakalanıp yürüyerek girdiği Taksim'deki özel hastaneden ölüm döşeğinde çıkıp başka bir hastanede şifa bulan iş insanı Hayri Yazıcı, tam 21 ay sonra ayağa kalkabilmişti. Ayağa kalkar kalkmaz da ikinci evi Uludağ'a gitmişti. Hayri Abi, hastalığı dışında her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşını da Uludağ'da geçiriyor.

Yönetimini kızı Bahar Şer'e devrettiği otelinde, eşi Lale Hanım ile birlikte tatil yapıyor. Bu arada iki yıl ardından Hayri Abi'nin ilk fotoğrafı çekildi. Muhabir arkadaşım Ersin Al, Hayri Abi'yi, eşi Lale Hanım, kızı ve damadı Bahar-Ozan Şer, oğlu Mehmet Can ve torunları ile birlikte görüntülemiş ve işte bu mutlu aile pozu ortaya çıkmış. Allah bozmasın...

ÜÇ SERGİ BİRDEN

Bütün yazı sanatla geçiren Bodrum'da sergiler devam ediyor. Alternatif sanat alanı MerqezArt, üç yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Çağdaş sanatçılar Edanur Melek, Melike Çağıcı ve Nur Debre'nin kişisel sergilerinin yer aldığı bu özel seçki, 'Günyüzü Sanatçıya Destek Projesi'nin bir parçası olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Projenin 2024 seçkileri kapsamında açılan sergiler, çağdaş sanatın yenilikçi yüzünü temsil ediyor. Üç sergi de Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek; bilginize...