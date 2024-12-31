Sadık okurlarım bilir; her yılın sonunda, o yıl yaptığım haberlerden, en çok ses getiren, en çok konuşulan ve en çok etki yaratan haberlerimin bir özetini çıkarırım. Bu yıl da öyle yaptım ve 2024 yılında yaptığım haberlerden –çok zorlansam da- 20 tanesini seçtim. İşte 2024 yılına damga vuran, sosyete ve magazin gündemini belirleyip günlerce konuşulan haberlerimden seçtiğim Top 20 listem...

FAZIL DUVARLARI YOK 'SAY'DI!

Fazıl Say'ın yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdiğini, bunu yaparken de apartmanların perde duvarlarını yıktığını ortaya çıkardım.

GELİNİNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Mahkemenin akli melekelerini kaybeden oğlu Zihni Turgut Güneri'ye vasi atadığı ünlü armatör Asaf Güneri'nin, ilk iş olarak gelini Meltem Güneri'ye boşanma davası açtığı haberim de herkesin dilindeydi.

BİR YIL SONRA KALBİNİ AÇTI

Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan'ın 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan bir yıl sonra iş insanı Orkan Özkan ile yeni aşka yelken açtığını ben yazmasaydım kimsenin haberi olmayacaktı.

OKAN HOCA ŞAŞIRTTI

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un 17 yıllık eşi Nihan Buruk ile anlaşmalı olarak boşandığını herkes benden öğrendi.

YENİ AŞKIN FOTOĞRAFI

28 yıllık eşi Suzan Sabancı ile Ekim 2023'te boşanan Haluk Dinçer'in genç bir kadınla aşkını ortaya çıkardım ve el ele fotoğraflarını da sadece ben yayınladım.

ŞARKICILIĞA SOYUNDU

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ün şarkıcılığa soyunup sözü ve bestesi kendisine ait 'Safderun' adlı şarkıyı seslendirdiğini müzik dünyası benden öğrendi.

SEDA SAYAN'DAN KOMŞULARA MEKTUP

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in Dubai'ye yerleşeceğini, bu yüzden Seda Sayan'ın Sarıyer'deki evini satışa çıkarıp 'öncelik sizin' diyerek komşularına mektup göndermesi haberim de magazin dünyasında gündem oldu.

2023'TE AYRILDILAR 2024'TE BOŞANDILAR

10 yıllık evliliklerinin dağıldığını Ekim 2023'te ilk bu köşede okuduğunuz oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören'in şubat ayında sessiz sedasız boşandığı haberini de ilk ben verdim.

ÜÇÜNCÜ BOŞANMA DAVASINI AÇTI

Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran'a, iki kez boşanma davası açıp geri çeken 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un üçüncü kez boşanma davası açtığı haberi de sadece bu köşede yer aldı.

75 YAŞINDA UÇAĞI OLDU

Öğretmenlikten gelip Türkiye'nin en büyük akaryakıt markasını yaratan Fikret Öztürk'ün, kendine 8 milyon dolara özel uçak aldığı haberim de düşman çatlattı!

ÜNLÜ MİMAR HIZLI ÇIKTI

Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun, Nina Öger ile 9 yıllık ilişkisini bitirip yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile aşk yaşamaya başladığını da yine ben ortaya çıkardım.

YALISINI 32 MİLYON $'A SATTI

İş insanı Neşet Yalçın'ın ailesiyle oturduğu, Vaniköy'deki tarihi yalısını 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a sattığı haberim de, iş dünyası ve emlak sektöründe çok konuşuldu.

550 BİN LİRA CEZA YEDİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, Instagram hesabında gizli reklam yaparken Ticaret Bakanlığı'na yakalandığını ve 550 bin lira ceza yediğini de sadece ben yazdım.

HİNTLİ MİLYARDER AİLEYE GELİN GİTTİ

İflas ettiği için bunalıma girip 2018'de intihar eden iş insanı Hasan Akandere'nin kızı Berna Akandere'nin, Hintli milyarder Allana Ailesi'ne gelin gittiği haberim de günlerce sohbet konusu oldu.

ŞİRKETİ ELE GEÇİRMİŞ

Sarar Grup'taki aile içi kavgayı; küçük kardeş Sabahattin Sarar'ın, akli melekeleri yerinde olmayan abisi Cemaleddin Sarar'a parmak bastırıp hisselerini kızlarının üzerine geçirdiği iddiaları da yine ve sadece bu köşedeydi.

VİLLASINI SATTI ANILARINI SİLDİ

Kaya Sabancı'nın, haziranda olay çıkardığı ve hastanelik olduğu Bodrum'un en lüks sitesindeki villasını satışa çıkardığını ve aceleyle değerinin altında sattığını da komşuları bile benden öğrenmişti.

ŞAMPİYON OLDU ROLLS-ROYCE ALDI

Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan 28 yaşındaki motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun 850 bin Euro'ya Rolls- Royce Spectre Coupe aldığını yazınca spor ve otomobil camiası günlerce bunu konuştu.

TAŞIYICI ANNE İLE BABA OLDU

Ünlü iş insanı Emir Bahadır'ın 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle baba olduğu ve Los Angeles'ta doğan kızına Fransız bir mürebbiyenin baktığı haberim çok konuşuldu.

ESKİYİ BİTİRİP YENİSİYLE EVLENDİ

Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in 8 yıllık aşklarının bittiğini de, Pilevneli'nin ardından Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açtığını da ve geçen hafta da evlendiklerini sadece ben yazdım.

65'LİK DEDE DAMAT OLDU

Bir dönem Eda Taşpınar'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen, 65 yaşındaki, iki torun sahibi iş insanı Nurettin Hasman'ın, yedi yıllık sevgilisi Zeynep Fıratoğlu ile evleneceğini de herkes benim köşede okudu.