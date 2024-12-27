Ekim 2022'de ablası Billur Kalkavan'ı ebediyete uğurlayan Rıza Kalkavan da hayatını kaybetti! Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın vefatı maalesef beklediğimiz bir sondu. Ancak henüz 59 yaşında olan Rıza'nın beklenmedik ölümü, benim gibi herkesi üzüntüye boğdu.

En acısı da, Rıza'nın sahte içkiden öldüğü iddiası! Rıza'nın en yakın arkadaşlarından Saffet Arıkan'ın "Bu sahte içkileri yapanın, pazarlayanın, ne dünyada ne ahirette iki yakası bir araya gelmesin. Aslan gibi kardeşimizi alıp götürdü" sözleri, iddiaları doğruluyor.

Bir dönem sosyete dünyasının en zenginleri arasında yer alan bir ailenin çocuğu olan Rıza'nın son dönemde maddi durumunun iyi olmadığını duymuştum. Aileden kalan son parayla da ablasının tedavisinin yapıldığı konuşuluyordu. Rıza'nın ablasının ölümünün ardından kendisini tamamen alkole verdiği de konuşuluyordu.



AİLE FOTOĞRAFINA GİRMEDİ!

Bugünlerde New York'ta yaptırdığı estetikle 10 yaş gençleşmesiyle adından söz ettiren Bettina Machler, önceki akşam evinde, ailesine Noel yemeği verdi.

Annesi ve kardeşi Leone- Urs Machler, kızı ve damadı Pia-Kerim Yeşil, oğlu ve gelini Can-Deniz Hakko ve torunları Lily June ve Leo Cem yemekteydi. Aileden bir tek küçük kızı Katia Hakko yoktu. Bu arada yemekte Bettina Hanım'ın 13 yıllık hayat arkadaşı Sinan Dereli de vardı.

Ancak baş köşedeki tabağın üzerinde ismi yazan Sinan Bey, yukarıda gördüğünüz aile fotoğrafında yer almadı! Sinan Bey'in fotoğraf çektirmeyi sevmediğini biliyorum ama bu karede olmaması ilginç geldi!



YENİ YILA YENİLENEREK GİRECEK

Herkesi yeni yıl telaşı sarmış durumda! Hız kesmeye başlayan yeni yıl davetlerinin yerini de yeni yıl alışverişi aldı. Önceki gün Etiler'deki bir AVM'de Mine Kalpakçıoğlu ile karşılaştım.

Kendisine ve sevdiklerine yeni yıl hediyesi olarak çikolata aldığını söyleyen Mine Hanım ile ayaküstü sohbet ettik. Yeni yılı sevdikleriyle birlikte evde karşılayacağını söyleyen Mine Hanım, yeni yılın ilk günlerinde de Avusturya'daki o meşhur detoks merkezine gidecekmiş. Demek ki, yeni yıl davetlerinde aldığı ve yılbaşında alacağı fazlalıklarından kurtulup yeni yıla öyle başlangıç yapacak.



YENİ YIL COŞKUSUYLA MODA BULUŞTU

Kendi moda markasını kurup özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren sosyetenin ünlü ismi Dicle İpek Öztaşkın, yeni yıl daveti verdi. İpek Hanım, sosyeteden yakın arkadaşı olan Seda Vardar'ın, Kuruçeşme'deki mekanında dostlarını bir araya getirdi.

Çok samimi bir ortamda geçen davette İpek Hanım, yeni cicilerini de dostlarına gösterdi. İpek Hanım'ın, giyim kuşamına düşkün dostları, yeni koleksiyonunu çok beğenmiş olmalı ki, hepsi sipariş verdi. Dicle İpek Öztaşkın, hem dostlarıyla yeni yılın gelişini kutladığı hem de tasarımları beğenildiği için mutlu oldu.