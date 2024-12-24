2016 yılında ailesiyle Los Angeles'a (LA) taşınan Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olmuştu.









LA'de lüks bir inşaat şirketi kuran ve elinde Beverly Hills'te 10'a yakın villa olduğu konuşulan Adnan Şen'in işleri iyice büyüttüğünü öğrendim. Şen'e LA dar gelmiş olmalı ki, Karayipler'e açılmış ve jet sosyetede çok popüler olan St. Barts'ta lüks bir projeye başlamış.









Proje 60 lüks villadan oluşuyormuş ve Şen şimdiden villaları, jet-set'e pazarlamaya başlamış. Jet sosyetenin Karayipler'de en çok tercih ettiği adalardan biri olan ve lüks yaşamıyla öne çıkan St. Barts'taki Adnan Şen'in villalarını bakalım kimler alacak. Bu arada Begüm-Adnan Şen çiftinin LA'de Hollywood ünlülerinden oluşan iyi bir çevresi var, onlardan da mutlaka alan olacaktır herhalde.



KAYAK SEZONUNU PALANDÖKEN'DE AÇTILAR

Ünlü isimler, kayak sezonunu hafta sonu Türkiye'nin kristal kar cenneti Erzurum Palandöken'de açtı. Son yedi yıldır Palandöken'i kayak turizminin gözde adreslerinden biri yapan Berke Dikmen'in otelinde buluşan ünlü isimler, 'beyaz cennet'in tadını çıkardı.









Gündüzleri kayak yapan ünlü isimler, akşamüstleri Cielo ve Tai ile keyif yaparken, akşamları da Alya Balyemez ve Güntaş Özdemir'in canlı performansları ile eğlenceli saatler geçirdiler.









Palandöken'de kayak sezonunu açan ünlüler arasında, Çağla Şıkel, Mihre Mutlu, Aslı Tandoğan, Evelize-Hakan Kosif, Kerem-Aslı Hotiç Türker ve Ece Tuncel gibi birçok ünlü isim vardı.



DENİZDE EVLENDİLER ZİRVEDE KUTLADILAR

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, beş aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023'te nikah masasına taşımıştı. Boğaz'da bir teknede dünya evine giren ünlü çift, geçen hafta evliliklerinin birinci yılını kutladı.









Ancak kutlama adresi ilginçti. İstanbul'da denizde evlenen çift, ilk yıldönümü kutlamasını İsviçre Alpleri'nin zirvesinde yaptı. Avrupa'nın ünlü kayak merkezi Zermatt'a giden Alina Boz ve Umut Evirgen, hem evlilik yıldönümlerini kutladı hem kayak sezonunu açtı hem de tatil yaptı. Mutlulukları daim olur inşallah.



İKİNCİ YAŞINI AŞKLA KUTLADI!

İş insanı Metin Şen'in iki yıl önce babası Ali Şen'i ziyarete gittiği Bodrum'da beynine pıhtı atmış ve ölümden dönmüştü. Önceki gün, o talihsiz olayın ikinci yıldönümüydü.









O günü yeni doğum günü ilan eden Metin Bey, ikinci hayatının ikinci doğum gününü, yazdan bu yana flört ettiği sevgilisi Zeynep Özbulut ile kutladı. Sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Metin Bey, altına da, "İkinci doğum günümün ikinci yılını seninle geçirmek kaderimizmiş. Bu beraberliğin hayat boyunca devam etmesini yürekten diliyorum. İyi ki benimsin, iyi ki hayatımdasın" notunu düştü. Hep böyle aşk dolu kutlamalar yaparlar umarım.