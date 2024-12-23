Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ı çok severim. Kalyon Holding'in, İstanbul kültür-sanat hayatına kazandırdığı ve Kalyon Kültür'e ev sahipliği yapan bu tarihi konaktaki sergiyi ve sanat etkinliklerini hiç kaçırmam. Geçen hafta yine Taş Konak'taydım...







Bu kez hem Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan ve eşi Kalyon Vakfı Kurucusu Reyhan Kalyoncu'dan, Kalyon Holding'in kültür-sanat, eğitim ve sosyal yaşamı kapsayan projelerini dinlemek hem de İngiliz sanatçı Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' adlı sergisini gezmek için oradaydım.







Cemal Kalyoncu, ülkemize ekonomik değer katan dev yatırımların yanı sıra en büyük yatırımı insana yaptıklarını ve bu amaçla hayata geçirdikleri 'sosyal sorumluluk' projelerini anlattı. Kalyon Vakfı Kurucusu Reyhan Kalyoncu da, Taş Konak'ın öneminden bahsedip o çok sevilen 'Kimseye Etmem Şikâyet' adlı şarkının şiirinin bu konakta yazıldığını, Arif Mardin'in bu konakta doğup büyüdüğünü ve konağın bir dönem müziğin duayenlerinin buluşma noktası olduğu bilgisini verdi.







Sohbetin ardından Ian Berry ile sergisini gezdik. Denim kumaşı çağdaş sanatla ilk kez buluşturan sanatçının sergisinde, bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından geniş bir yelpaze yer alıyor. Berry'nin sergisine bayıldım. Hem tarihe bir yolculuk yapmak hem de bu özel sergiyi görmek için mutlaka Taş Konak'a gitmelisiniz.







12 YILLIK İLİŞKİ AVUSTURYA'DA RESMİLEŞTİ

Son olarak Konya Karatay'daki tarihi kervansarayı otele dönüştüren turizm ve otelciliğin duayenlerinden Cem Kınay ile 12 yıllık hayat arkadaşı Elif Dağdeviren geçen ay Viyana'ya taşınmıştı. 2006'da Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'den Devlet Nişanı alan ve Viyana'da yeni bir proje için kollarını sıvayan Cem Kınay ile Elif Dağdeviren, 12 yıllık ilişkilerini cuma günü resmiyete döktü. Viyana Ebreichsdorf Belediyesi'nde nikah masasına oturdular. Şehrin belediye başkanı Wolfgang Kocevar'ın kıydığı nikahın şahitliğini Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Erwin Pröll ile Dilara Karabay yaptı.







KENDİNE YENİ MİSYON YÜKLEDİ

Ankara'da bir kafeyle başlayıp restoran zinciri kuran, yurt dışında şubeler açan ve şirketini borsaya sokma başarısını gösteren Gamze Cizreli, dur durak bilmiyor! 32 yıllık gastronomi yolculuğunda farklı markalar yaratan Cizreli, bu kez menüsünde Akdeniz ve Levanten lezzetlerinden oluşan bir restoran açıyor.







25 Aralık'ta Tarabya'da açacağı restoranında, Levanten mutfağının köklü mirasını, şık ve zarif bir atmosferde yaşatacağını söyleyen Cizreli'ye hayırlı olsun diyorum. Anadolu'daki kadın üreticileri destekleyen ve şimdi de kendine yeni bir misyon yükleyen Cizreli'nin bu işte de başarılı olacağına şüphem yok.