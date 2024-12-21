Seda Sayan, Nisan 2022'de evlendiği kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile Türkiye'yi terk ediyor! Ünlü sanatçı, bir kozmetik firması ile anlaşmış ve bu yüzden eşiyle birlikte Dubai'ye yerleşmeye karar vermiş. 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen gayrimenkul zengini Seda Sayan, bu yüzden oturduğu villayı satıyor.









Seda Hanım'ın, geçtiğimiz yıl, eşiyle birlikte taşındığı ve dekorasyonuna servet harcadığı Sarıyer'deki lüks sitede yer alan villası için 7 milyon dolar istediğini öğrendim.









Ancak Seda Hanım, emlakçıya gidip villasını satışa çıkarmadan önce komşularına bir mektup yazıp "öncelik sizin" demiş! Komşularına yazdığı mektupta, "Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik" diyen Seda Hanım'ın komşularına gösterdiği saygıya, bu kadar ince düşünmesine ve naifliğine şapka çıkarıyorum.



YAŞAM MÜCADELESİNİ BU KEZ KAYBETTİ

Uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü iş insanı Fatih Kıral'ı maalesef kaybettik. Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral, yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve geçen ayın başında hastaneye kaldırılmıştı.







Ancak bir türlü iyileşemedi ve dün de ölüm haberi geldi. 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Fatih Kıral, bugün Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Fatih Kıral'a gani gani rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.



HAYALİNİ 'LADY' İLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Nevbahar Koç'un kuzeni Yasemin Kozanoğlu'nun hayali sonunda gerçek oldu! Modellik ve oyunculuğun ardından DJ'liğe merak saran ve yıllar önce İbiza'ya yerleşerek orada müzik yapan Yasemin Kozanoğlu, ilk albümünü çıkarıyor. Kozanoğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı, prodüksiyonunu da kendi yaptığı 10 şarkıdan oluşan albümüne 'Lady' adını vermiş.







Dün ilk iki şarkısı dünyadaki tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Geriye kalan sekiz şarkı da üç ay içinde aralıklarla müzikseverlerle buluşacak. DJ'liğe başladığından beri hayalini kurduğu albümünü çıkaran Yasemin Kozanoğlu'na başarılar diliyorum.



YENİ YIL İÇİN IŞILTILI DAVET

Türk mücevher sektörünün uluslararası bir markası Roberto Bravo, Nişantaşı'ndaki mağazasında, Şamdan Plus işbirliğiyle yeni yıl daveti verdi.









İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği ışıltılı davet çok keyifli geçti. Ünlü konuklar, müzik ve özel ikramlar eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşadı.









Girişteki özel pano önünde bol bol fotoğraf çektiren konuklar, içeride Roberto Bravo'nun özel koleksiyonlarını görme ve alışveriş yapma imkanı da buldu.



SAYGISIZLIK YAPTIĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Eskiye nazaran biraz yol kat etsek de; millet olarak maalesef şu LCV işine (Lütfen cevap verin) bir türlü alışamadık! Buse Terim'in de isyan ettiği gibi, daha beterleri de var tabii!









"Geleceğim" deyip haber dahi vermeden gelmeyenler! Günümüzde yapılan davetler artık kişiye özel detaylar içerdiği ve geleceğinizi söyleyip haber vermeden gitmediğinizde size özel hazırlanan birçok şeyin boşa gittiğini söyleyen Buse Terim çok haklı. Gelemeyeceğinize dair bir mesaj atmak zor olmamalı. Bence bu, sizi önemseyip davet eden kişiye de bir saygısızlık. Size yapılsa hoşunuza gider mi?



YANLIŞ SEÇİM!

Sosyal medyanın ünlü ismi Melodi Elbirliler Türkmen geçenlerde katıldığı bir davette; geniş omuzlu, tüvit bir elbise giymişti. Elbisesini, ince çorabıyla uyumlu olan ayakkabılarla tamamlayan Melodi'nin görünümü aslında gayet güzel.









Rahatsız eden tek nokta ise, elbisenin bel vurgusunun olmaması. Bu tarz geniş omuzlu elbise, ya ince belini ortaya çıkarmalıydı ya da bol kesim olmalıydı. Bu ortada kalmış genişlik, elbisenin Melodi'ye büyük gelmiş gibi durmasına neden olmuş!



TREND RADARI

Kışın öne çıkan kadifeler, fitilli dokularla bu sezon daha çok revaçta olacak; özellikle blazer'larda...







Bordoların popülerliği bu sezon da devam ediyor. Hem giyim hem aksesuarlarda bordonun tonlarını çok göreceğiz. Özellikle altın detaylarla süslü bordo aksesuarlar sezonun en şık parçalarından...



