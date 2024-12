2021 yılında eşi Ziya Güvenkaya'dan boşanan sosyetenin ünlü ismi Esra Oflaz'ın geçen yıl Londra'da 'ev'lendiğini yazmıştım! Kızı Almira'nın eğitimi için 2020 yılında Londra'ya taşınan Esra Hanım, 4 milyon Sterlin verip (Şimdiki kurla 177 milyon 600 bin TL) Londra'nın en ünlü semtinde Hyde Park'a bakan binada, lüks bir daire satın almıştı.









Sonra da 2020'den beri kirada oturduğu evden çıkıp kendi evine yerleşmişti. Bu arada o haberimde, Esra Hanım'ın daire aldığı binada Rahmi Koç'un da evinin olduğunu eklemiştim. Bir yılın ardından komşular nihayet buluştu.









Rahmi Koç, gecikmeli de olsa yeni komşusuna "hoş geldin" ziyaretine gitti. Türk çayı ve kendi eliyle yaptığı ikramlıklarla komşusunu ağırlayan Esra Hanım, "En değerli konuğum, sevgili Rahmi Bey'in ziyareti, onur ve büyük keyif verdi" dedi. Bakalım Esra Oflaz, komşusuna, ne zaman iade-i ziyarete gidecek.



YENİ YILIN GELİŞİNİ KUTLADILAR

Yeni yıl davetleri hız kesmeden devam ediyor. Sürdürülebilir moda tasarımının Türkiye'deki öncü isimlerinden Tuba Ergin de, önceki gün Nişantaşı'ndaki mağazasında yeni yıl daveti verdi. İçlerinde birçok ünlü ismin de olduğu konuklar davette, hem yeni yılın gelişini kutladı hem de alışveriş yaptı.









Bu arada davetin sonunda, bir yılbaşı gecesi ritüelini de yerine getirdiler. Yeni yılın bereket getirmesi için kapıda nar kırdılar. Yılbaşında yapılan bu ritüeli erken yapsalar da 2025 hem onlara hem de hepimize bereket getirir inşallah.



ORTAK KARARLA AYRILDILAR

Türk gastronomi dünyasının öncü ismi, 2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak ile başarılı girişimci Mina Dilber geçen yıl flört etmeye başlamıştı. Sonuncusu GQ Man Of The Year'da olmak üzere mutluluklarına birçok kez gözlerimle şahit olduğum çiftle ilgili şaşırtan bir haberim var!









Benim gibi herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift ayrılmış! Evet yanlış okumadınız... Beni de çok şaşırtan çift, ortak bir kararla, kavgagürültü etmeden, dostane bir şekilde ilişkilerini sonlandırmış. Ayrılıklar kötü tabii ama bitecekse de keşke böyle bitse. Ne diyeyim; ikisinin de yolu açık olsun.



ZİMBABWELİ HEYKELLER ÇOK BEĞENİLDİ

İş insanı Gökhan Çarmıklı ile hayat arkadaşı Bahar Tangır'ın da sanata el attığını yazmıştım. Çift, bir süredir dünyada da çok popüler olan Zimbabwe'nin kadim Shona sanatının eşsiz heykel seçkisiyle ilk sergilerini önceki gün Kuruçeşme'de açtı.









Gökhan Çarmıklı'nın yaklaşık 10 yıldır topladığı, her bir heykelin Shona Kabilesi'ne mensup bir sanatçı tarafından yapıldığı eserler, sanat tutkunları tarafından çok beğenildi. Kültürler arası bir buluşma noktası yaratan bu büyülü sergiyi kaçırmayın derim.