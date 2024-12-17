İstanbul sosyetesinin en gözde isimlerinden olan iki torun sahibi Bettina Machler, fiziği ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkarıp hemcinslerini orta yerinden çatlatsa da, kendisi görünümünden hoşnut değilmiş anlaşılan! Şubat başında 66 yaşına basacak olan Bettina Hanım'ın estetik cerrahinin nimetlerinden yararlanmak için bıçak altına yattığını öğrendim.









Bir süredir ortalarda gözükmemesinin sırrı buymuş demek ki! New York sosyetesinin kapısında kuyruk olduğu ünlü bir estetik cerrahtan randevu kapmayı başaran Bettina Hanım, ekim ayında bir dizi operasyon geçirmiş. Yüzünü ve boynunu gerdirten Bettina Hanım'ın en az 10 yaş gençleştiği söyleniyor. Yakından görmedim ama uzun bir aradan sonra geçen hafta katıldığı bir davette çekilen fotoğrafı, konuşulanları doğrular nitelikte...



UMREYE GİTTİLER

Galatasaray'ın efsane yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu, iş insanı Hikmet Albayrak ile gelini Alpin Albayrak, kutsal topraklarda. Mutluluklarını herkesin parmakla gösterdiği çiftten Hikmet Bey'i bilmiyorum ama Alpin Hanım'ın kutsal topraklarla bu ikinci buluşması.









Uzun zamandır hayalini kurduğunu söylediği umre ziyaretini ilk kez Şubat 2019'da gerçekleştiren Alpin Hanım o dönem, "Şükür kavuşturana, Allah herkese nasip etsin" demişti. Alpin-Hikmet Albayrak çifti, önceki gün Kabe'de çekilmiş bu fotoğrafı paylaştı. Allah kabul etsin.



GAZİANTEP'TE 'GÜZEL' ETKİNLİK

Hafta sonu Gaziantep'te 'güzel' bir etkinlik gerçekleşti. Şehrin en ünlü restoranında organize edilen ve Gaziantepli kadınların büyük ilgi gösterdiği etkinliğin amacı, lüks güzellik ürünü markalarının yeni ürünlerini tanıtmaktı.









Deniz Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe İstanbul'dan ünlü isimler de katıldı. Gaziantepli kadınlar etkinlikte, hem dünyaca ünlü parfüm, makyaj ve cilt bakım ürünlerini test etti hem de güzellik uzmanlarından tüyolar aldı.



'YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Dün ünlü giyim firması Sarar'la ilgili iddiaları 'Küçük kardeş yönetime el koydu' başlığıyla haber yapmıştım. Olay, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. İddialara göre küçük kardeş Sabahattin Sarar, akli melekeleri yerinde olmayan abisine imza attırarak hisseleri kendi kızları Ece Özalp ve Sara Sarar'ın üzerine geçirdi.









Yine iddialara göre bu durum karşısında şirketten dışlanan Gözde, Emre ve Emir Sarar amcalarına dava açtı. Sarar'dan dün konuyla ilgili bir açıklama geldi. O açıklamada "Yönetimde herkese huzur hakkı veriliyor, aile içindeki mesele yargıda. Yargı kararına da saygı göstereceğiz. Bunun dışındaki haberler gerçeği yansıtmıyor" denildi.